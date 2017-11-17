Ремесленник: «Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей?»

Новости Беларуси. Оплату ремесленниками взносов в ФСЗН обсуждалив программе «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:

Нужно было немножечко подкорректировать, собственно говоря, эти взносы. Это, на сегодня, получается примерно 93 рубля. Но бывает так, что у ремесленников нет этих денег. Действительно, нет.

Закупили материалы, съездили на какую-то выставку – нет денег.

Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей? Почему, если завтра у меня есть 200 рублей, я не могу заплатить 200 рублей. Зачем она фиксирована? Почему? Эти деньги разве не помогут государству? Через 10 лет мы получим ситуацию… А ремесленников будет прибывать, по моим подсчётам, дойдёт до 300 тысяч. И, представьте, через 10 лет 300 тысяч наших граждан не будут иметь пенсии.

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Вопросы, безусловно, нужно обсуждать, чтобы сделать более простой, более понятной процедуру. И, я думаю, что мы будем работать по этой теме тоже.