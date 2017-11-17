Новости Беларуси. То, что ремесло – древнейшее занятие человека, озвучили во время программы «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:

Любой человек в своей жизни дважды бывает ремесленником.

В детстве, когда он собирает кубики и строит какой-то домик.

И, когда он, выйдя на пенсию, начинает заниматься каким-нибудь рукоделием, ремеслом – закатывать банки, чинить дачу. А, если серьёзно, конечно же, ремесло было всегда с человеком, древнейшая специализация человека – что-то делать. Поэтому все мы немножечко ремесленники. А, как на этом деле обогатиться? Работать. Просто много работать.