Как ремесленнику вывезти товар за рубеж: «Наш профсоюз занимается этими вопросами. Списочно всё оформляется»

Новости Беларуси. Мастера жалуются на то, что оформление документов на границе занимает много времени. Как решить проблему, рассказали в программе «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:

Очень сложное таможенное оформление. Нужно описать полностью, с чем Вы выезжаете, записать в таможенную декларацию, чтоб это всё вернулось. Не думайте, что только у нас так относятся таможенники.

В любой стране Евросоюза, куда мы выезжаем, точно такие же требования.

Вот для этого у нас и есть организация ремесленников, наш профсоюз, который занимается всеми этими вопросами. Не каждый человек приходит в таможню, оформляет, а списочно это всё оформляется.