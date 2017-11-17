«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»

Новости Беларуси. Как потребителю, покупая продукцию у ремесленника, проверить то, что тот сам сделал товар, обсуждалив программе «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:

Вот это – тоже очень прекрасный механизм, который пока ещё не учтён, и он должен быть, наверное, саморегулирующимся. То есть, должна быть какая-то идентификация.

Мы, у себя в профсоюзе, разработали, допустим, бэйджи.

Нельзя придумать ещё какой-то новый контролирующий орган, который будет ходить и проверять: сам ты эту ложечку сделал деревянную или купил в Китае. Поэтому проще это отдать ремесленным цехам. У нас нет ещё пока ремесленных цехов, ремесленных палат. Но, я думаю, мы придём к этому.