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«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»

17 ноября 2017 20:23
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Новости Беларуси. Как потребителю, покупая продукцию у ремесленника, проверить то, что тот сам сделал товар, обсуждалив программе «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:
Вот это – тоже очень прекрасный механизм, который пока ещё не учтён, и он должен быть, наверное, саморегулирующимся. То есть, должна быть какая-то идентификация.

Мы, у себя в профсоюзе, разработали, допустим, бэйджи.

Нельзя придумать ещё какой-то новый контролирующий орган, который будет ходить и проверять: сам ты эту ложечку сделал деревянную или купил в Китае. Поэтому проще это отдать ремесленным цехам. У нас нет ещё пока ремесленных цехов, ремесленных палат. Но, я думаю, мы придём к этому.

Ремесленники: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Жан Васько

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