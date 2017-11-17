«Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности?

Новости Беларуси. О новшествах, касающихся мастеров, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Очень важная особенность: возможность привлечения учеников. Раньше можно было одного иметь, теперь это уже три. Таким образом, появляется преемственность в передаче опыта, таких традиций.

Мы решили вопросы, которые были не совсем понятны.

И, такая ожидаемая норма – это возможность продавать свою продукцию через Интернет.