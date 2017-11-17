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«Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности?

17 ноября 2017 20:21
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Новости Беларуси. О новшествах, касающихся мастеров, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Очень важная особенность: возможность привлечения учеников. Раньше можно было одного иметь, теперь это уже три. Таким образом, появляется преемственность в передаче опыта, таких традиций.

Мы решили вопросы, которые были не совсем понятны.

И, такая ожидаемая норма – это возможность продавать свою продукцию через Интернет.

Ремесленники: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Петр Арушаньянц

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