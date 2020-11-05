«Я искренне польщён: наши пенсионеры сидят в Telegram». Евгений Пустовой побывал на марше людей с инвалидностью

Новости Беларуси. Ни массовости, ни новых лозунгов, даже Нина Багинская не пришла. Анонсировали грандиозный марш пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Не получилось даже повторить прошлый… не фурор. Тогда на улицы под прикрытием людей с инвалидностью вышли просто политически ангажированные граждане. А сегодня вообще не пришли даже уже знакомые лица. Наверное, заняты были.

Сегодня с теми, кто наполнен плюрализмом мнений, встретился Евгений Пустовой.

– Я вот пагляджу, што вы пакажаце после гэтага. Я пагляджу.

– Мы вас покажем.

– Я пагляджу.

– У нас Президента нет.

– У вас нет, а у нас – есть. И он будет делать все для того, чтобы ваши пенсии увеличивались, чтобы льготы были.

– А вы, интересно, гражданин республики?

– Да, конечно.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это все. Невероятные идеи у сценаристов протестов иссякли. Это даже не кризис жанра, это дефицит совести: шатать режим, опираясь на людей, которые сами вынуждены опираться на клюшки и костыли.

– Мы пришли, во, инвалиды, старые. Покушать. Сами пришли.

– Сами пришли?

– Да.

– А как узнали об акции?

– А я сама по себе прихожу. Мы встречаемся покушать.

– Каждый четверг рыбный день у вас?

– Это не акция, просто прогулка.

Евгений Пустовой:

Сегодня гуляют люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Зачем? Чтобы потом в СМИ цвета листьев, которые раздавали сегодня собравшимся, гуляли фото с обиженными белорусами. Александр Ивановский: оппоненты действующей власти стремятся показать, что протестуют все

Евгений Пустовой:

Как это подло и мерзко – использовать таких людей в утолении протестных амбиций. Это просто крах. Нет, это картинка. Вся блогосфера кишит порицательными фразами – СТВ приставало к инвалидам. Хотели же унизить милицию, но шумихи не получилось.

– Но вы же все равно покажете так.

– Как?

– Вырвете клочок и покажете: вот, что тут за народ! Тут же их мало.

– А что это за народ, скажите. Я покажу, что вы скажете.

– Что вы скажете… Не надо мне показывать, потому что я уже насквозь знаю это СТВ.

Евгений Пустовой:

Вот мы и показываем, что тут за народ. 30 человек. Может сами пересчитать – вот общий план протестов. Три-четыре человека с ограниченными возможностями, в любой очереди к ортопеду больше сидит. Понятно, привели для картинки – снимающих было значительно больше. Но кто этих людей собрал под БЧБ?

– А откуда вы узнали, что будет такое собрание?

– Провокация. Это – провокация.

– А как вы узнали?

– Знаете такую службу – ББС? Баба бабе сказала.

– А как вы узнали, что пришли?

– Я – через Telegram-каналы.

– Ну, так а что вы считаете, только вы один можете это читать?

Евгений Пустовой:

Я искренне польщен: наши пенсионеры современны, сидят в Telegram. Но и удручен: Telegram-каналы сидят у них в головах. А мы еще невероятную молодежь порицаем. Что говорить, если даже убеленные сединами люди отравлены фейками.

Милиция – это расходный материал. Они этого не понимают, к сожалению. Потому что ими тасуют.

– Одно вранье.

– А где не вранье?

– Беларуская мова знішчана канчаткова.

– Давайце размаўляць па-беларуску!

– Ой, братка ты мой! Умее размаўляць на беларускай мове, якое дасягненне. На Беларусі ўмее размаўляць на беларускай мове.

– Прабачце, у нас двухмоў’е.

– А тэлебачанне?

­­– У нас двухмоў’е.

– У каго двухмоў’е? У Лукашэнкі двухмоў’е?

– У Беларусі. 1996 год, рэферэндум.

– Рэферэндум? Гэта ты называешь рэферэндумам?

Евгений Пустовой:

За шумком плюрализма мнений наш оператор разглядел несколько особенностей. На марше пенсионеров много молодых лиц со смартфонами. Картинка.

Евгений Пустовой:

И что там за документы и переговоры? Уважаемые люди пришли, интеллигенция, активисты и авторитеты. По этому тату видно бурное уголовное прошлое.

Евгений Пустовой:

Я очень рад за наших пожилых людей – бодрячком. Активность у этой женщины как у комсорга времен развитого социализма. Женщина против того, чтобы арестовывали нарушителей общественного порядка.

Поехала в «Лодэ», а там есть рядом магазины. Я вышла на остановке. Просто меня не брали, но я была рядом. Ребят. Четверо пацанов, которые шли. Евгений Пустовой:

Хорошо, что наши пенсионеры ходят по платным медцентрам. Но плохо, что они видят только одну строну медали. Вот как сторонники перемен избивают дедушек, которые голосовали за действующего Президента.

Евгений Пустовой:

А у пожилых белорусов на этом митинге вопросы иные, помимо политических – личные. Женщина против бюрократии во время выдачи инвалидности. За отца ратует. А отец ратует за ГОСТы продуктовых товаров. Или все-таки не отец он для активистки марша людей с ограниченными возможностями?

– Творог 200 грамм был, цена. Сейчас творог 180 грамм. Вы понимаете, какой некрасивый обман?

– Я понимаю вас.

– Ну, вы понимаете. А вы пользуетесь чем?

– Те же твороги я покупаю, как и вы.

– Так вот, а почему не возмущаетесь?

– Для этого есть МАРТ, Министерство антимонопольного регулирования.

– Так, все! Бабка за дедку, дедка за репку, и пошло. Ну, пойдем. Дедушка, пойдем.

– Поймите, возмущение народа не напрасно.

– Дедушка? А чего вы отца дедушкой называете?

– Дедушка!

– Потому что он дед с большой буквы.

Евгений Пустовой:

Отдельно стоит сказать о тех, кто приходил на подобный марш в прошлый раз. Люди с ограниченными возможностями и большими материальными ресурсами. Руководители фирм, владельцы сразу нескольких домов или квартир. Значит, умеют льготами ненавистного государства пользоваться. Молодцы. В собственности некоторых наших инвалидов даже БелАЗ есть или целая линейка техники BMW. Но сегодня мы их на марше не увидели. Наверное, заняты: дела, бизнес. А вот какая польза людям, которые пришли в компании политически ангажированных граждан?

Евгений Пустовой:

Да, для картинки их использовали. А дальше? Живой щит и раньше выставляли на протестах, а проблемы людей с инвалидностью решать все-таки придется действующей власти. Может, и хорошо, что сегодня не получилось расшатать этот социально ориентированный режим. Не добились свержения власти, хотя бы пенсию вовремя получите. А одному человеку сегодняшний сбор вообще помог крепко встать на ноги.