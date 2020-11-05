«Я искренне польщён: наши пенсионеры сидят в Telegram». Евгений Пустовой побывал на марше людей с инвалидностью
Новости Беларуси. Ни массовости, ни новых лозунгов, даже Нина Багинская не пришла. Анонсировали грандиозный марш пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Не получилось даже повторить прошлый… не фурор. Тогда на улицы под прикрытием людей с инвалидностью вышли просто политически ангажированные граждане. А сегодня вообще не пришли даже уже знакомые лица. Наверное, заняты были.
Сегодня с теми, кто наполнен плюрализмом мнений, встретился Евгений Пустовой.
– Я вот пагляджу, што вы пакажаце после гэтага. Я пагляджу.
– Мы вас покажем.
– Я пагляджу.
– У нас Президента нет.
– У вас нет, а у нас – есть. И он будет делать все для того, чтобы ваши пенсии увеличивались, чтобы льготы были.
– А вы, интересно, гражданин республики?
– Да, конечно.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это все. Невероятные идеи у сценаристов протестов иссякли. Это даже не кризис жанра, это дефицит совести: шатать режим, опираясь на людей, которые сами вынуждены опираться на клюшки и костыли.
– Мы пришли, во, инвалиды, старые. Покушать. Сами пришли.
– Сами пришли?
– Да.
– А как узнали об акции?
– А я сама по себе прихожу. Мы встречаемся покушать.
– Каждый четверг рыбный день у вас?
– Это не акция, просто прогулка.
Евгений Пустовой:
Сегодня гуляют люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Зачем? Чтобы потом в СМИ цвета листьев, которые раздавали сегодня собравшимся, гуляли фото с обиженными белорусами.
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Евгений Пустовой:
Как это подло и мерзко – использовать таких людей в утолении протестных амбиций. Это просто крах. Нет, это картинка. Вся блогосфера кишит порицательными фразами – СТВ приставало к инвалидам. Хотели же унизить милицию, но шумихи не получилось.
– Но вы же все равно покажете так.
– Как?
– Вырвете клочок и покажете: вот, что тут за народ! Тут же их мало.
– А что это за народ, скажите. Я покажу, что вы скажете.
– Что вы скажете… Не надо мне показывать, потому что я уже насквозь знаю это СТВ.
Евгений Пустовой:
Вот мы и показываем, что тут за народ. 30 человек. Может сами пересчитать – вот общий план протестов. Три-четыре человека с ограниченными возможностями, в любой очереди к ортопеду больше сидит. Понятно, привели для картинки – снимающих было значительно больше. Но кто этих людей собрал под БЧБ?
– А откуда вы узнали, что будет такое собрание?
– Провокация. Это – провокация.
– А как вы узнали?
– Знаете такую службу – ББС? Баба бабе сказала.
– А как вы узнали, что пришли?
– Я – через Telegram-каналы.
– Ну, так а что вы считаете, только вы один можете это читать?
Евгений Пустовой:
Я искренне польщен: наши пенсионеры современны, сидят в Telegram. Но и удручен: Telegram-каналы сидят у них в головах. А мы еще невероятную молодежь порицаем. Что говорить, если даже убеленные сединами люди отравлены фейками.
Милиция – это расходный материал. Они этого не понимают, к сожалению. Потому что ими тасуют.
– Одно вранье.
– А где не вранье?
– Беларуская мова знішчана канчаткова.
– Давайце размаўляць па-беларуску!
– Ой, братка ты мой! Умее размаўляць на беларускай мове, якое дасягненне. На Беларусі ўмее размаўляць на беларускай мове.
– Прабачце, у нас двухмоў’е.
– А тэлебачанне?
– У нас двухмоў’е.
– У каго двухмоў’е? У Лукашэнкі двухмоў’е?
– У Беларусі. 1996 год, рэферэндум.
– Рэферэндум? Гэта ты называешь рэферэндумам?
Евгений Пустовой:
За шумком плюрализма мнений наш оператор разглядел несколько особенностей. На марше пенсионеров много молодых лиц со смартфонами. Картинка.
Евгений Пустовой:
И что там за документы и переговоры? Уважаемые люди пришли, интеллигенция, активисты и авторитеты. По этому тату видно бурное уголовное прошлое.
Евгений Пустовой:
Я очень рад за наших пожилых людей – бодрячком. Активность у этой женщины как у комсорга времен развитого социализма. Женщина против того, чтобы арестовывали нарушителей общественного порядка.
Поехала в «Лодэ», а там есть рядом магазины. Я вышла на остановке. Просто меня не брали, но я была рядом. Ребят. Четверо пацанов, которые шли.
Евгений Пустовой:
Хорошо, что наши пенсионеры ходят по платным медцентрам. Но плохо, что они видят только одну строну медали. Вот как сторонники перемен избивают дедушек, которые голосовали за действующего Президента.
Евгений Пустовой:
А у пожилых белорусов на этом митинге вопросы иные, помимо политических – личные. Женщина против бюрократии во время выдачи инвалидности. За отца ратует. А отец ратует за ГОСТы продуктовых товаров. Или все-таки не отец он для активистки марша людей с ограниченными возможностями?
– Творог 200 грамм был, цена. Сейчас творог 180 грамм. Вы понимаете, какой некрасивый обман?
– Я понимаю вас.
– Ну, вы понимаете. А вы пользуетесь чем?
– Те же твороги я покупаю, как и вы.
– Так вот, а почему не возмущаетесь?
– Для этого есть МАРТ, Министерство антимонопольного регулирования.
– Так, все! Бабка за дедку, дедка за репку, и пошло. Ну, пойдем. Дедушка, пойдем.
– Поймите, возмущение народа не напрасно.
– Дедушка? А чего вы отца дедушкой называете?
– Дедушка!
– Потому что он дед с большой буквы.
Евгений Пустовой:
Отдельно стоит сказать о тех, кто приходил на подобный марш в прошлый раз. Люди с ограниченными возможностями и большими материальными ресурсами. Руководители фирм, владельцы сразу нескольких домов или квартир. Значит, умеют льготами ненавистного государства пользоваться. Молодцы. В собственности некоторых наших инвалидов даже БелАЗ есть или целая линейка техники BMW. Но сегодня мы их на марше не увидели. Наверное, заняты: дела, бизнес. А вот какая польза людям, которые пришли в компании политически ангажированных граждан?
Евгений Пустовой:
Да, для картинки их использовали. А дальше? Живой щит и раньше выставляли на протестах, а проблемы людей с инвалидностью решать все-таки придется действующей власти. Может, и хорошо, что сегодня не получилось расшатать этот социально ориентированный режим. Не добились свержения власти, хотя бы пенсию вовремя получите. А одному человеку сегодняшний сбор вообще помог крепко встать на ноги.
Евгений Пустовой:
Пятачок у Красного костела – это Мекка для протестующих. В том, что это намоленное змагарами место обладает силой не только протестного притяжения, мы лично убедились. Мужчина с костылем прямо улепетывал от нашего оператора.