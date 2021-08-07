Ректор БГУКИ: весь сентябрь и половину октября 2020-го пели, причём не те, кто у нас хорошо умеет петь

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». На военную агрессию не решились. Стратеги НАТО поняли, что с наскока захватить Беларусь не получится, это будет стоить слишком дорого. Решили продолжить по Шарпу. Следующий этап – раскачать студентов.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда начался учебный год 1 сентября, хотя мы ожидали чего-то худшего, на самом деле вузы работали, в принципе, как обычно, и школы точно так же. Бастовали там, где были стачкомы созданы.

1 сентября. Начало учебного года. Студентов, школьников и педагогов призывают к бойкоту. Молодежь – главная целевая аудитория Telegram-каналов.

Олег Романов, ректор ПГУ, бывший первый проректор ГГУ им. Я. Купалы:

Был создан деструктивный чат в Telegram, который координировал их деятельность, давал инструкции, как надо себя вести. И некоторые наши студенты оказались под влиянием той информации, которая там размещалась.