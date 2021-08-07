Хренин об активности НАТО у белорусских границ: проверяют на прочность, и развитие событий зависит от реакции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: И если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что Президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь! У меня нет иных целей в настоящий момент, как сохранить независимое и стабильное государство.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Очень мудрое и грамотное решение принято Президентом. Во-первых, вы видели, какая обстановка. Мы отмечали то же самое – что вокруг наших границ наращиваются определенные группировки. Даже когда я Президенту докладывал, те же перелеты 18 самолетов F-16 на аэродромы Польши – для чего именно в этот период? На обывательском уровне если поговорить, вот, ваш забор начинают пинать, кидать в вас камни и все остальное. То есть проверяют на прочность. И все дальнейшее развитие событий зависит от вашей реакции. Поэтому было принято решение нашим Президентом именно на гродненском тактическом направлении развернуть часть Вооруженных Сил и провести тактические учения с войсками Западного оперативного командования. Этот момент и был сдерживанием. Мы показали свою решимость, что у нас внутренние проблемы, мы их будем сами решать, но если какая-то горячая голова захочет с внешнего контура нам помочь, Вооруженные Силы готовы были встретить в том числе и внешнего врага.