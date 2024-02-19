Камран Гасанов: Карлсона и Панченко не будут любить просто за общение с такими лидерами, как Путин и Лукашенко

Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

Этих журналистов (Такер Карлсон, Диана Панченко) не будут любить просто за факт, что они общаются с такими лидерами, которых на Западе некоторые политики считают нерукопожатными. Они своим примером доказали, что журналистика является четвертой силой. Есть определенные факты, были намеки, что Трамп может сделать Такера Карлсона вице-президентом. Мне кажется, здесь есть доля правды.

Например, после интервью Владимир Путин прокомментировал и сказал следующие слова: если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, удастся вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Карлсон – это не просто журналист, который пришел сделать себе хайп. Хайп удался, кстати. Он уже является активным действующим лицом. Мне кажется, если бы Владимир Путин не воспринимал это всерьез и свою готовность к переговорам, он бы не говорил об этом. Он считает, что аудитория Такера Карлсона заслуживает уважения, в перспективе он может быть действующим лицом. Через него можно направлять определенные сигналы. Думаю, Байден и его окружение это тоже внимательно изучают.

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