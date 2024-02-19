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Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»

19 февраля 2024 15:06
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В чем феномен интуиции? Почему мы не используем свой мозг на полную мощь? Что управляет природой и что скрывается за гранью видимого?

Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»-1

Наступит коллапс, наступит конец света в ближайшее 10-летие.

Мир сошел с ума. Но кто стоит за всеми потрясениями?

Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»-4

Каждый человек – участник. Он соучастник.

Теории, что до сих пор будоражат умы.

Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»-7

Что касается экстрасенсов, конкретного подтверждения их эффективности, их способностям нет.

И загадки, над которыми бьются до сих пор.

Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»-10

Парапсихология и эзотерика – это все те наблюдения, которые пока науке не удалось объяснить.

Смотрите новый сезон проекта «В поисках истины» на телеканале СТВ. 1 марта в 18:40. Не пропустите!

# Необычное # общество

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