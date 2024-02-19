Мир сошёл с ума. Кто стоит за всеми потрясениями? Анонс нового сезона проекта «В поисках истины»

В чем феномен интуиции? Почему мы не используем свой мозг на полную мощь? Что управляет природой и что скрывается за гранью видимого?
В чем феномен интуиции? Почему мы не используем свой мозг на полную мощь? Что управляет природой и что скрывается за гранью видимого?
Наступит коллапс, наступит конец света в ближайшее 10-летие.
Мир сошел с ума. Но кто стоит за всеми потрясениями?
Каждый человек – участник. Он соучастник.
Теории, что до сих пор будоражат умы.
Что касается экстрасенсов, конкретного подтверждения их эффективности, их способностям нет.
И загадки, над которыми бьются до сих пор.
Парапсихология и эзотерика – это все те наблюдения, которые пока науке не удалось объяснить.
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