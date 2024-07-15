«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos

Талантливая и поющая нация – так говорят о жителях Молдовы.
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Джундиет, солистка группы DoReDos и Сергей Мыца, солист группы DoReDos.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я знаю, что вы не первый раз на «Славянском базаре». Можно ли его сравнивать с другими фестивалями международными или, может, в вашей стране?
Марина Джундиет, солистка группы DoReDos:
Нет, «Славянский базар» уникален. Уникален тем, что собирает гостей из разных стран, объединяет, заставляет забыть о всех проблемах. Здесь люди отдыхают, получают удовольствие, наполняются хорошей, доброй энергией. Мы в том числе. Поэтому мы с удовольствием всегда приезжаем сюда, на «Славянский базар». Это некий отдых среди нашего плотного графика.
Подробности в видео.