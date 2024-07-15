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«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos

15 июля 2024 16:50
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Талантливая и поющая нация – так говорят о жителях Молдовы.

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Джундиет, солистка группы DoReDos и Сергей Мыца, солист группы DoReDos.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Я знаю, что вы не первый раз на «Славянском базаре». Можно ли его сравнивать с другими фестивалями международными или, может, в вашей стране?

«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos-1

Марина Джундиет, солистка группы DoReDos:
Нет, «Славянский базар» уникален. Уникален тем, что собирает гостей из разных стран, объединяет, заставляет забыть о всех проблемах. Здесь люди отдыхают, получают удовольствие, наполняются хорошей, доброй энергией. Мы в том числе. Поэтому мы с удовольствием всегда приезжаем сюда, на «Славянский базар». Это некий отдых среди нашего плотного графика.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # Ольга Бурлакова

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