«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos

Талантливая и поющая нация – так говорят о жителях Молдовы.

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Джундиет, солистка группы DoReDos и Сергей Мыца, солист группы DoReDos.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я знаю, что вы не первый раз на «Славянском базаре». Можно ли его сравнивать с другими фестивалями международными или, может, в вашей стране?