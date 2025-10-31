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Новости по тегу #Виталий Великанов

Не все хотят быть блогерами! Ректор БГСХА о земных профессиях и топовом аграрном вузе страны
31 октября 2025 07:55

Не все хотят быть блогерами! Ректор БГСХА о земных профессиях и топовом аграрном вузе страны

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству
03 октября 2025 17:44

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству

Ректор БГСХА: у нас более 140 соглашений с учебными и научными учреждениями мира
15 июля 2024 16:56

Ректор БГСХА: у нас более 140 соглашений с учебными и научными учреждениями мира

Какая ситуация с кадрами в АПК? Ответил ректор БГСХА
15 июля 2024 16:15

Какая ситуация с кадрами в АПК? Ответил ректор БГСХА

Лукашенко о целевиках: молодёжь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать – так не будет! Надо это всё заслужить
13 февраля 2024 17:54

Лукашенко о целевиках: молодёжь пришла – квартиру, жену или мужа подобрать – так не будет! Надо это всё заслужить

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии
12 октября 2023 18:20

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это
28 февраля 2022 14:43

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии
26 мая 2020 18:40

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии