Новости по тегу #Виталий Великанов

Один из старейших и уважаемых вузов страны отмечает юбилей. 185 лет исполнилось Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Почти два века назад ныне главный аграрный вуз страны вырос из простой земледельческой школы, которая заложила научные подходы в развитии сельского хозяйства и подготовки профильных кадров.
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