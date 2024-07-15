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В чём секрет победы? Поговорили с обладательницей Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса

15 июля 2024 16:49
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В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ясмина Хусниддинова, обладатель Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск».

Александр Меженный, ведущий:
Тебе было легко победить? Верила в себя?

В чём секрет победы? Поговорили с обладательницей Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса-1

Ясмина Хусниддинова, обладатель Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:
Если честно, не верила, потому что участники были довольно сильные.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как долго ты готовилась?

Ясмина Хусниддинова:
Во-первых, у нас был отбор. Я первый раз участвовала, не смогла пройти, это в прошлом году было. Я готовилась целый год и выиграла.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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