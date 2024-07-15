В чём секрет победы? Поговорили с обладательницей Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ясмина Хусниддинова, обладатель Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск».
Александр Меженный, ведущий:
Тебе было легко победить? Верила в себя?
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ясмина Хусниддинова, обладатель Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск».
Александр Меженный, ведущий:
Тебе было легко победить? Верила в себя?
Ясмина Хусниддинова, обладатель Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:
Если честно, не верила, потому что участники были довольно сильные.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как долго ты готовилась?
Ясмина Хусниддинова:
Во-первых, у нас был отбор. Я первый раз участвовала, не смогла пройти, это в прошлом году было. Я готовилась целый год и выиграла.
Подробности в видео.