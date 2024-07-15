Прямой эфир

«Я в полнейшем восторге». Певица Мариам Мерабова поделилась впечатлениями от «Славянского базара»

15 июля 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестивальный дух проник буквально в каждый уголок Витебска. На каждом шагу новые встречи, сюрпризы.

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мариам Мерабова, певица, композитор.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы были в жюри детского конкурса. Как вы можете оценить уровень маленьких артистов?

«Я в полнейшем восторге». Певица Мариам Мерабова поделилась впечатлениями от «Славянского базара»-1

Мариам Мерабова, певица, композитор:
Я хочу сказать, низкий поклон организаторам, потому что я бывала на разных конкурсах, распиаренных, нераспиаренных. Я впервые наконец-то приехала в Витебск, могу сказать, что я в полнейшем восторге от уровня организации, от уровня подачи, от уровня поставленных задач, от уровня тех, кто дошел до момента выхода на сцену. Я не могу сказать, что это дети, это уже профессионально нацеленные артисты. Маленькие люди с большими амбициями.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # Ольга Бурлакова

Другие новости рубрики

Все новости
«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos
15 июля 2024 16:50

«С удовольствием приезжаем на «Славянский базар». Пообщались с группой DoReDos

В чём секрет победы? Поговорили с обладательницей Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса
15 июля 2024 16:49

В чём секрет победы? Поговорили с обладательницей Гран-при XXII Международного детского музыкального конкурса

Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах
15 июля 2024 16:46

Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах