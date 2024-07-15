«Я в полнейшем восторге». Певица Мариам Мерабова поделилась впечатлениями от «Славянского базара»

Мариам Мерабова, певица, композитор:

Я хочу сказать, низкий поклон организаторам, потому что я бывала на разных конкурсах, распиаренных, нераспиаренных. Я впервые наконец-то приехала в Витебск, могу сказать, что я в полнейшем восторге от уровня организации, от уровня подачи, от уровня поставленных задач, от уровня тех, кто дошел до момента выхода на сцену. Я не могу сказать, что это дети, это уже профессионально нацеленные артисты. Маленькие люди с большими амбициями.

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