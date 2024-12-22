Ректор Белгосуниверситета рассказал удивительный случай про студентов из Индонезии

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Удивительный был случай, когда Министерство образования и науки Индонезии для себя составляло программу, куда ехать обучаться их студентам, но у них было требование. В любой университет из 1 %, топ-300 лучших университетов мира. Из 30 тысяч. Студенты выбрали Беларусь, БГУ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А какой рейтинг у БГУ?

Андрей Король:

БГУ участвует в 9 рейтингах из 15. Но в сумме мы, например, имеем основание говорить, что мы находимся в этом престижнейшем пуле одного процента университетов мира. Ниже нас по рейтингу, но выше по списку Варшавский университет, многие российские вузы, которые на слуху, у которых бюджет на порядок выше. Это говорит о качестве.