Ректор БГУ пишет сказки?! Эксклюзив от Андрея Короля
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что подвигло вас писать сказки?
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Я не пишу, а составляю эвристические сказки, хотя это можно обозначить и написанием. Там есть замечательные детские адаптированные тексты, но вопрос в другом. Эвристические сказки – это некий микс-гибрид между классической сказкой и тем уже научным компонентом, дидактическим, который ваш покорный слуга уже много лет использует как практик. Это сказки, которые прежде всего направлены на совместный с родителями поиск ответов на те вопросы, которые там поднимаются. В виде заданий. Задания открытые, на них нет заранее известного результата. Что ты думаешь о добре? Как ты можешь нарисовать что-либо?
Я имею очень много откликов о том, что это действительно уникальная вещь, потому что она сближает родителей и ребенка.
Александр Осенко:
Откуда черпаете вдохновение при составлении сказок?
Андрей Король:
Вдохновение – это жизненные смыслы, целеполагания. Это как-то открыть другого человека, помочь ему себя обрести. Это не красивые слова – для меня это один из очень мощных жизненных стимулов с незапамятных времен. Когда-то я очень сильно болел и не знал, проснусь или не проснусь. Я раньше этого в интервью никогда не говорил. Это было в далеких 1990-х годах. И однажды я прекрасно понял, на что вообще человеку дается жизнь, которая очень-очень скоротечна. И с тех пор такая гуманитарная научная составляющая для меня четко построена.