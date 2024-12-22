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Ректор БГУ пишет сказки?! Эксклюзив от Андрея Короля

22 декабря 2024 07:08
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что подвигло вас писать сказки?

Ректор БГУ пишет сказки?! Эксклюзив от Андрея Короля-2

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: 
Я не пишу, а составляю эвристические сказки, хотя это можно обозначить и написанием. Там есть замечательные детские адаптированные тексты, но вопрос в другом. Эвристические сказки – это некий микс-гибрид между классической сказкой и тем уже научным компонентом, дидактическим, который ваш покорный слуга уже много лет использует как практик. Это сказки, которые прежде всего направлены на совместный с родителями поиск ответов на те вопросы, которые там поднимаются. В виде заданий. Задания открытые, на них нет заранее известного результата. Что ты думаешь о добре? Как ты можешь нарисовать что-либо?

Я имею очень много откликов о том, что это действительно уникальная вещь, потому что она сближает родителей и ребенка.

Ректор БГУ пишет сказки?! Эксклюзив от Андрея Короля-4

Александр Осенко:
Откуда черпаете вдохновение при составлении сказок?

Андрей Король:
Вдохновение – это жизненные смыслы, целеполагания. Это как-то открыть другого человека, помочь ему себя обрести. Это не красивые слова – для меня это один из очень мощных жизненных стимулов с незапамятных времен. Когда-то я очень сильно болел и не знал, проснусь или не проснусь. Я раньше этого в интервью никогда не говорил. Это было в далеких 1990-х годах. И однажды я прекрасно понял, на что вообще человеку дается жизнь, которая очень-очень скоротечна. И с тех пор такая гуманитарная научная составляющая для меня четко построена.

# Интервью # Андрей Король # Александр Осенко

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