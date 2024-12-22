Ректор БГУ пишет сказки?! Эксклюзив от Андрея Короля

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Я не пишу, а составляю эвристические сказки, хотя это можно обозначить и написанием. Там есть замечательные детские адаптированные тексты, но вопрос в другом. Эвристические сказки – это некий микс-гибрид между классической сказкой и тем уже научным компонентом, дидактическим, который ваш покорный слуга уже много лет использует как практик. Это сказки, которые прежде всего направлены на совместный с родителями поиск ответов на те вопросы, которые там поднимаются. В виде заданий. Задания открытые, на них нет заранее известного результата. Что ты думаешь о добре? Как ты можешь нарисовать что-либо?

Я имею очень много откликов о том, что это действительно уникальная вещь, потому что она сближает родителей и ребенка.