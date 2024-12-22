Какие инновации в образовании связаны с именем Андрея Короля и что такое эвристическое обучение?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С вашим именем связаны инновации в образовании. Что значит эвристическое обучение?

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Эвристика – наука об открытии. Открытии прежде всего человеком самого себя. Что такое открытие? Когда на ученика направлена порция информации в виде заранее готовых теорем, законов, схем. Он постоянно получает кванты информации, он закрыт. Да, он учится думать, размышлять, он где-то спорит с преподавателем, но по большому счету он все равно ведомый, а не ведущий, потому что учитель знает истину, а он нет. Открытие – это возможность посмотреть на себя со стороны. Что такое открыть себя? Это значит, не получать готовое, а это значит, созидать что-то самому. Созидать какой-то продукт, который является только твоим, за твоим авторством, изучая объекты реальной действительности. В эвристике на первом этапе не читают правильные абзацы параграфов, не получают готовую информацию, а изучают часть действительности, практику. Да, учитель больше знает.