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Новости по тегу #Иностранные студенты в Беларуси

Иванец: за 4 года число иностранных студентов выросло на 10 тысяч!
05 июля 2026 17:36

Иванец: за 4 года число иностранных студентов выросло на 10 тысяч!

К нам едут учиться со всего мира! История иностранного студента, который лично обратился к Лукашенко
25 января 2026 20:07

К нам едут учиться со всего мира! История иностранного студента, который лично обратился к Лукашенко

Китайские студенты станут участниками летней школы БГУ
22 июля 2025 06:30

Китайские студенты станут участниками летней школы БГУ

В медицинских университетах Беларуси обучается 1000 индийских студентов
19 июня 2025 06:20

В медицинских университетах Беларуси обучается 1000 индийских студентов

Чуканов: 2000 иностранных студентов выбрали Беларусь, потому что хотят учиться в лучшем месте
08 июня 2025 07:26

Чуканов: 2000 иностранных студентов выбрали Беларусь, потому что хотят учиться в лучшем месте

Студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие..» на китайском языке
19 апреля 2025 17:05

Студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие..» на китайском языке

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей
08 февраля 2025 08:20

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей

60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году
28 января 2025 08:55

60-й интернациональный Звёздный поход посвящён 80-летию Великой Победы. Что подготовили в 2025 году

В БГУКИ провели концерт, посвящённый китайскому Новому году
22 января 2025 06:53

В БГУКИ провели концерт, посвящённый китайскому Новому году

Ректор Белгосуниверситета рассказал удивительный случай про студентов из Индонезии
22 декабря 2024 07:16

Ректор Белгосуниверситета рассказал удивительный случай про студентов из Индонезии

Студент из Узбекистана прилетел на учёбу в Беларусь и был в шоке! Узнали почему
18 декабря 2024 17:43

Студент из Узбекистана прилетел на учёбу в Беларусь и был в шоке! Узнали почему

Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования
18 декабря 2024 17:37

Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования