Новости по тегу #Иностранные студенты в Беларуси

Мы расширяем географию экспортообразовательных услуг. Это страны Африканского континента, Юго-Восточной Азии, безусловно, страны ШОС. Каждый третий иностранный студент – это Китайская Народная Республика.
У команды «Сурового взгляда» оказалось письмо, адресованное Президенту нашей страны.
В программе проекта – разноплановые образовательные мероприятия на русском и английском языках.
Так, наша страна помогает партнерам решать кадровый вопрос в области здравоохранения.
«2000 человек из 54 стран выбрали нашу страну, наш вуз, любимую Беларусь, чтобы провести здесь лучшие 5-6 лет своей жизни».
К спектаклю готовились основательно – полгода участники постановочной группы изучали одноименную повесть Бориса Васильева, тщательно подбирали актеров.
Молодые люди читали стихотворения узбекских поэтов, также посмотрели фильмы об их жизни и творчестве.
«В этом году с нами отправляются студенты из Казахстана, Узбекистана, России. Также примут участие студенты из Китая».
В ходе представления объявлены топ-10 событий китайско-белорусских отношений, проведены награждения. Культурный обмен укрепляет всестороннее стратегическое партнерство наших стран.
Министерство образования и науки Индонезии для себя составляло программу, куда ехать обучаться их студентам. Студенты выбрали Беларусь, БГУ.
«Я всегда хотел такой город посетить, где и развитие, и город окружен лесом. Когда я впервые прилетел, я вообще удивился».
Ежегодно мы наблюдаем положительную динамику от экспорта образовательных услуг. На сегодня это более 90 миллионов долларов по стране.
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32