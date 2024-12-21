Как Беларусь укрепляет позиции на Ближнем Востоке? И что известно о пожаре в Витебске спустя неделю? Анонс «Недели»

Как Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке? И что известно о расследовании крупного пожара в торговом центре Витебска спустя неделю? Почему в Германии не утихает политический шторм? И как Литва планирует усмирить взбунтовавшиеся цены?
Как Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке? И что известно о расследовании крупного пожара в торговом центре Витебска спустя неделю? Почему в Германии не утихает политический шторм? И как Литва планирует усмирить взбунтовавшиеся цены?
Об этом и не только – в воскресенье, 22 декабря, в вечернем эфире на СТВ. Итоговая программа «Неделя», как всегда, в 19:30. Не пропустите!