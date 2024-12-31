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Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области

31 декабря 2024 14:37
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Амбициозные планы и закономерные успехи. В 2024-м перед жителями Минской области стояли определенные задачи: увеличить результативность в сельском хозяйстве, повысить промышленные показатели, улучшить инфраструктуру. Об итогах социально-экономического развития центрального региона расскажет Анна Куртасова в программе «Минщина» на СТВ.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-2

Анна Куртасова, корреспондент:
В 2024 году Минская область достигла определенных успехов. Центральный регион стал лидером по многим экономическим показателям. Это самый большой и рекордный для региона хлебный каравай – 2 миллиона 800 тысяч тонн. Ускоренные темпы строительства жилья, новые социальные объекты, а еще масштабные инвестиционные проекты. О самых ярких событиях уходящего года расскажем прямо сейчас.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-4

Этот год для Минской области действительно был урожайным. Тому подтверждение – итоги жатвы-2024. Центральный регион стал лидером летней страды и внес более четверти урожая в общереспубликанский каравай. И это абсолютный рекорд.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-6

Передовиков агросезона чествовали на областном фестивале «Дажынкі». В 2024 году столицей празднований стал Воложин. Торжества прошли масштабно и хлебосольно. Знатно преобразился и райцентр. Красками заиграли улицы, фасады зданий, по-новому выглядят скверы и парки. Отремонтированы три школы, два детских сада, библиотека и музей.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-8

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
«Дожинки» давно переросли исключительно из праздника хлеборов в такое масштабное действо. Наверное, не только для конкретного района, в котором они проводятся, но и в целом для области.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-10

Импульс развитию животноводства дает строительство современных молочно-товарных комплексов. В 2024-м на карте региона появились 30 новых таких объектов.

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Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-12

Особое внимание – строительству жилья. В 2024 году в регионе ввели около миллиона квадратных метров. И это самый большой объем в стране. Новоселами стали многодетные семьи и нуждающиеся. Особое внимание уделили арендному жилью.

В Минской области капитально отремонтировали свыше сотни жилых домов.

Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области-14

На карте центрального региона появились значимые социальные объекты. Так, современные школы открыли в Солигорске и в Фаниполе, а в Логойске, Боровлянах и Смолевичах своих первых воспитанников приняли современные детские сады.

А еще развитие здравоохранения, спорта и не только – смотрите все итоги года для Минской области в видео.

# Новый год

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