Рекордный урожай, новые МТК, школы и учреждения здравоохранения – подводим итоги года Минской области

Амбициозные планы и закономерные успехи. В 2024-м перед жителями Минской области стояли определенные задачи: увеличить результативность в сельском хозяйстве, повысить промышленные показатели, улучшить инфраструктуру. Об итогах социально-экономического развития центрального региона расскажет Анна Куртасова в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Куртасова, корреспондент:

В 2024 году Минская область достигла определенных успехов. Центральный регион стал лидером по многим экономическим показателям. Это самый большой и рекордный для региона хлебный каравай – 2 миллиона 800 тысяч тонн. Ускоренные темпы строительства жилья, новые социальные объекты, а еще масштабные инвестиционные проекты. О самых ярких событиях уходящего года расскажем прямо сейчас.

Этот год для Минской области действительно был урожайным. Тому подтверждение – итоги жатвы-2024. Центральный регион стал лидером летней страды и внес более четверти урожая в общереспубликанский каравай. И это абсолютный рекорд.

Передовиков агросезона чествовали на областном фестивале «Дажынкі». В 2024 году столицей празднований стал Воложин. Торжества прошли масштабно и хлебосольно. Знатно преобразился и райцентр. Красками заиграли улицы, фасады зданий, по-новому выглядят скверы и парки. Отремонтированы три школы, два детских сада, библиотека и музей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

«Дожинки» давно переросли исключительно из праздника хлеборов в такое масштабное действо. Наверное, не только для конкретного района, в котором они проводятся, но и в целом для области.

Особое внимание – строительству жилья. В 2024 году в регионе ввели около миллиона квадратных метров. И это самый большой объем в стране. Новоселами стали многодетные семьи и нуждающиеся. Особое внимание уделили арендному жилью. В Минской области капитально отремонтировали свыше сотни жилых домов.