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Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги

31 декабря 2024 14:13
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Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Елка желаний» из года в год помогает осуществить детские новогодние желания. Даже самые заветные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги-2

Инициатива проходит и в Старых Дорогах. Традиционно в списке адресатов: ребята из многодетных, малообеспеченных, опекунских, неполных семей. Для волшебников в городе организованы четыре пункта сбора подарков. Достаточно выбрать праздничную открытку, где прописано предметное желание малыша. А далее – осуществить мечту.

Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги-4

Юлия Жуковец, председатель Стародорожской районной организации Белорусского Красного Креста:
Поучаствовать может любой житель нашего района или гость, который к нам приедет. Я думаю, что именно в Новый год, Рождество мы верим в чудеса и они обязательно должны сбываться. Это возможность исполнить чью-то мечту.

Марафон «Елка желаний» продлится до 15 января. Далее волонтеры передадут все собранные подарки тем, кто в них особенно нуждается.

# Дети # Красный Крест # Новый год

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