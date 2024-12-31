Благотворительный марафон «Ёлка желаний» посетил Старые Дороги

Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Елка желаний» из года в год помогает осуществить детские новогодние желания. Даже самые заветные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инициатива проходит и в Старых Дорогах. Традиционно в списке адресатов: ребята из многодетных, малообеспеченных, опекунских, неполных семей. Для волшебников в городе организованы четыре пункта сбора подарков. Достаточно выбрать праздничную открытку, где прописано предметное желание малыша. А далее – осуществить мечту.

Юлия Жуковец, председатель Стародорожской районной организации Белорусского Красного Креста:

Поучаствовать может любой житель нашего района или гость, который к нам приедет. Я думаю, что именно в Новый год, Рождество мы верим в чудеса и они обязательно должны сбываться. Это возможность исполнить чью-то мечту.

Марафон «Елка желаний» продлится до 15 января. Далее волонтеры передадут все собранные подарки тем, кто в них особенно нуждается.