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В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями

20 ноября 2024 14:37
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В ближайшие три года в Минской области полностью уйдут от привязного содержания дойного стада. Для этого построят еще 60 новых молочно-товарных комплексов, оснащенных передовыми технологиями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями-2

Это позволит увеличить продуктивность поголовья и выйти на 8 тысяч литров надоя молока на корову. Работа ведется во всех районах. На Столбцовщине строится сразу 3 животноводческих объекта на полторы тысячи голов, еще столько же проектируется. Полностью переход от привязного содержания завершило и хозяйство «Агронеманское». Здесь закрыли 2 старые фермы, но построили современный комплекс на 1080 голов. Пока объект заполнен на 50%. На полную производительность выйдут в следующем году.

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями-4

Алексей Ивашко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агронеманский»:
Заполняем, населяем первотелочками. Ну вот они дают средний удой 25 литров на корову. Конечно, по сравнению, со старыми фермами тут и удобства. И дояркам здесь хорошо.

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями-6

Антонина Михирева, животновод сельхозпредприятия «Агронеманский»:
Условия хорошие. Ведра, вода подведена и керхер у нас есть. Обход ветврача обязательно. Мы каждый день здесь и врачи. Привес у нас тоже неплохой.

В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями-8

Денис Колесень, председатель Столбцовского районного исполнительного комитета:
Такая кропотливая, каждодневная работа. Построить мало – важно правильно использовать. Потому что деньги должны работать. Губернатор нам ставит задачу по новым комплексам, чтобы по удою было не ниже 7 тысяч на корову. Это четко отслеживается, контролируется и мы стараемся выполнить поставленные перед нами задачи.

На всех новых комплексах для работников проводят семинары. Специалисты учатся работать с передовыми технологиями. Параллельно в хозяйствах создают кормовую базу для животных. Проходит переоснащение машинно-тракторного парка. Только в 2024 году на Минщине приобрели 150 энергонасыщенных тракторов.

# Денис Колесень

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