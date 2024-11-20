В ближайшие 3 года в Минской области построят 60 новых МТК, оснащённых передовыми технологиями

В ближайшие три года в Минской области полностью уйдут от привязного содержания дойного стада. Для этого построят еще 60 новых молочно-товарных комплексов, оснащенных передовыми технологиями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это позволит увеличить продуктивность поголовья и выйти на 8 тысяч литров надоя молока на корову. Работа ведется во всех районах. На Столбцовщине строится сразу 3 животноводческих объекта на полторы тысячи голов, еще столько же проектируется. Полностью переход от привязного содержания завершило и хозяйство «Агронеманское». Здесь закрыли 2 старые фермы, но построили современный комплекс на 1080 голов. Пока объект заполнен на 50%. На полную производительность выйдут в следующем году.

Алексей Ивашко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агронеманский»: Заполняем, населяем первотелочками. Ну вот они дают средний удой 25 литров на корову. Конечно, по сравнению, со старыми фермами тут и удобства. И дояркам здесь хорошо.

Антонина Михирева, животновод сельхозпредприятия «Агронеманский»: Условия хорошие. Ведра, вода подведена и керхер у нас есть. Обход ветврача обязательно. Мы каждый день здесь и врачи. Привес у нас тоже неплохой.

Денис Колесень, председатель Столбцовского районного исполнительного комитета:

Такая кропотливая, каждодневная работа. Построить мало – важно правильно использовать. Потому что деньги должны работать. Губернатор нам ставит задачу по новым комплексам, чтобы по удою было не ниже 7 тысяч на корову. Это четко отслеживается, контролируется и мы стараемся выполнить поставленные перед нами задачи.

На всех новых комплексах для работников проводят семинары. Специалисты учатся работать с передовыми технологиями. Параллельно в хозяйствах создают кормовую базу для животных. Проходит переоснащение машинно-тракторного парка. Только в 2024 году на Минщине приобрели 150 энергонасыщенных тракторов.