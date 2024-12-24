Весь процесс доения автоматизирован – в Слуцком районе открыли один из крупнейших МТК в области
Развитие животноводства. В Беларуси до конца 2024 года будет введено 60 новых молочно-товарных комплексов – по 10 в каждой области. Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. В Центральном регионе уже сданы 7 таких объектов. Среди которых новый МТК в Слуцком районе – один из крупнейших в области. Он рассчитан на 2 000 голов дойного стада, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Возведен объект в рекордно короткие сроки – всего за полтора года.
Какие условия созданы? Узнала Анастасия Близнюк.
Комплекс – один из крупнейших в районе. Здесь созданы идеальные условия для дойного стада. Светлые просторные помещения и газовое отопление. Свободный доступ к кормам и чистой воде у буренок в любое время. При строительстве ушли от привязного содержания скота. На полную мощность, а это 7 тысяч тонн молока в год, новый комплекс должен выйти уже через год.
Сергей Цейко, начальник сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:
Данный комплекс планируем укомплектовать в основном своим скотом. Часть также планируем закупить, небольшую часть. При выходе на полную мощь, то есть 2 000 голов, планируем доить как минимум 50 тонн молока. Вообще, наша цель и мечта – чтобы филиал отправлял на завод 100 тонн молока сорта экстра.
Особое внимание качеству, что позволяет получать молоко сорта экстра. Для этого разработана система тщательного контроля. Опытные лаборанты проводят анализы два раза в день. Высокотехнологичное оборудование гарантирует высокую точность и скорость.
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