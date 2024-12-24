Весь процесс доения автоматизирован – в Слуцком районе открыли один из крупнейших МТК в области

Развитие животноводства. В Беларуси до конца 2024 года будет введено 60 новых молочно-товарных комплексов – по 10 в каждой области. Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. В Центральном регионе уже сданы 7 таких объектов. Среди которых новый МТК в Слуцком районе – один из крупнейших в области. Он рассчитан на 2 000 голов дойного стада, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Возведен объект в рекордно короткие сроки – всего за полтора года. Какие условия созданы? Узнала Анастасия Близнюк.

Комплекс – один из крупнейших в районе. Здесь созданы идеальные условия для дойного стада. Светлые просторные помещения и газовое отопление. Свободный доступ к кормам и чистой воде у буренок в любое время. При строительстве ушли от привязного содержания скота. На полную мощность, а это 7 тысяч тонн молока в год, новый комплекс должен выйти уже через год.

Сергей Цейко, начальник сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:

Данный комплекс планируем укомплектовать в основном своим скотом. Часть также планируем закупить, небольшую часть. При выходе на полную мощь, то есть 2 000 голов, планируем доить как минимум 50 тонн молока. Вообще, наша цель и мечта – чтобы филиал отправлял на завод 100 тонн молока сорта экстра.