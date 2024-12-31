Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы в период празднования Нового года

Обеспечение безопасности в период праздников на себя взяли правоохранители. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Милиционеры будут дежурить во всех местах массового отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно заработают пункты пропуска с предварительным осмотром территории саперами. Ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Плотность нарядов на улицах увеличится, контроль за обстановкой также будет вестись с использованием систем видеонаблюдения. В отдельных местах проведения массовых мероприятий возможны ограничения движения транспорта или изменения маршрутов. Информация об этом будет размещена на различных медиаресурсах в открытом доступе. По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению бесправников и водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и соблюдать порядок во время массовых мероприятий.