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Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы в период празднования Нового года

31 декабря 2024 13:47
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Обеспечение безопасности в период праздников на себя взяли правоохранители. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Милиционеры будут дежурить во всех местах массового отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы в период празднования Нового года-2

Традиционно заработают пункты пропуска с предварительным осмотром территории саперами. Ознакомиться с перечнем запрещенных к проносу предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП. 

Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы в период празднования Нового года-4

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Плотность нарядов на улицах увеличится, контроль за обстановкой также будет вестись с использованием систем видеонаблюдения. В отдельных местах проведения массовых мероприятий возможны ограничения движения транспорта или изменения маршрутов. Информация об этом будет размещена на различных медиаресурсах в открытом доступе. По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению бесправников и водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и соблюдать порядок во время массовых мероприятий.

# Новый год # МВД Республики Беларусь

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