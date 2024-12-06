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Лучший подарок к Новому году. Специалистам СК «Логойский» вручили ключи от новых квартир

06 декабря 2024 14:55
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В городском поселке Плещеницы открыли жилой дом. Ранее здесь находилось общежитие, в котором провели реконструкцию. Теперь в 9 квартирах разместятся специалисты сельскохозяйственного комплекса «Логойский». Новоселам осталось только обустроиться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший подарок к Новому году. Специалистам СК «Логойский» вручили ключи от новых квартир-2

Лучший подарок к Новому году – ключи от собственной квартиры. В городском поселке Плещеницы Логойского района торжественно сдали новый жилой дом. Когда-то на улице Советской, 8 располагалось старое общежитие, которое реконструировали. Теперь здесь 9 комфортабельных квартир для специалистов сельскохозяйственного комплекса «Логойский». Один из них, Иван Юхнюк, уже смог оценить квадраты.

Лучший подарок к Новому году. Специалистам СК «Логойский» вручили ключи от новых квартир-4

Иван Юхнюк, механизатор сельскохозяйственного комплекса «Логойский»:
Работаю трактористом-машинистом второй год уже. Хозяйство хорошее, зарплата достойная. Квартиру обещали – дали. Выполнили обещание. Очень доволен. Руководство у нас тоже очень хорошее, коллектив дружный. 

Лучший подарок к Новому году. Специалистам СК «Логойский» вручили ключи от новых квартир-6

Ключи от нового жилья получили четыре семьи. Среди новоселов Екатерина и Денис Авсеенко. Молодая пара приехала в хозяйство около 3 месяцев назад. В семье есть маленький ребенок, поэтому с нетерпением ждут момента, когда начнут все обустраивать.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # Дарья Авсюк

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