Лучший подарок к Новому году. Специалистам СК «Логойский» вручили ключи от новых квартир

В городском поселке Плещеницы открыли жилой дом. Ранее здесь находилось общежитие, в котором провели реконструкцию. Теперь в 9 квартирах разместятся специалисты сельскохозяйственного комплекса «Логойский». Новоселам осталось только обустроиться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучший подарок к Новому году – ключи от собственной квартиры. В городском поселке Плещеницы Логойского района торжественно сдали новый жилой дом. Когда-то на улице Советской, 8 располагалось старое общежитие, которое реконструировали. Теперь здесь 9 комфортабельных квартир для специалистов сельскохозяйственного комплекса «Логойский». Один из них, Иван Юхнюк, уже смог оценить квадраты.

Иван Юхнюк, механизатор сельскохозяйственного комплекса «Логойский»:

Работаю трактористом-машинистом второй год уже. Хозяйство хорошее, зарплата достойная. Квартиру обещали – дали. Выполнили обещание. Очень доволен. Руководство у нас тоже очень хорошее, коллектив дружный.