Романов: качественные продукты питания скоро будут реально высокой ценностью в мире
Международное сотрудничество является драйвером экономического развития, позволяет приумножать имеющиеся возможности и достигать еще более высоких целей, в том числе в сфере АПК. Наша страна занимает достойное место в мировом рейтинге по показателям работы сельскохозяйственной отрасли. Это подтверждают и цифры. Так, в Беларуси уже собрано больше 8 миллионов тонн зерна нового урожая, в отдельных районах страны жатва продолжается. В планах собрать каравай порядка 11 миллионов тонн.
Сегодня итоги уборочной подводят в Минском районе. Хозяйства завершили кампанию с результатом 160 тысяч тонн зерна с учетом рапса, урожайность – более 56 центнеров с гектара. Такими показателями обязаны не только хорошим погодным условиям, но и комплексной работе аграриев, соблюдению технологических процессов «от и до». Потери на полях были минимальными, сейчас важно правильно высушить и сохранить зерно.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Высокое качество слагается из многих факторов, и невыполнение хотя бы одного приведет к тому, что не будет получен запланированный урожай. В первую очередь это то, что есть разработанные для наших погодных условий технологии, которые позволяют получать качество. И есть наши люди, которым хочется сказать огромное спасибо за их труд.
«Дожинки» – традиционный способ отпраздновать трудовые успехи аграриев. Гостей угощали караваями из зерна нового урожая, также фирменной продукцией. Лучших хлеборобов чествовали на главной сцене. Подробности.
Праздник – это возможность подвести итоги и передохнуть, тем не менее работа на полях продолжается. Идет уборка кукурузы, овощей, также посев озимых культур. Хороший задел на будущий год – главная задача ближайших месяцев. Ведь продовольственная безопасность – один из заглавных вопросов в мире.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Деревня – это в первую очередь наша продовольственная безопасность, то, что сейчас очень важно, что реально ценится в мире. Ведь мы должны понимать, что процессы идут очень непростые, количество людей постоянно растет в мире, а количество пахотных земель и пригодных к возделыванию земель постоянно сокращается. И качественные продукты питания очень скоро будут реально высокой ценностью и, возможно, даже дефицитом.
Беларусь обеспечивает свои потребности на 100 процентов по всем позициям. Мы производим достаточно, чтобы поставлять продукты на экспорт. В прошлом году заработать удалось порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом – Александр Лукашенко ориентировал минимум на 9 миллиардов. Читайте здесь.