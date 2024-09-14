Романов: качественные продукты питания скоро будут реально высокой ценностью в мире

Международное сотрудничество является драйвером экономического развития, позволяет приумножать имеющиеся возможности и достигать еще более высоких целей, в том числе в сфере АПК. Наша страна занимает достойное место в мировом рейтинге по показателям работы сельскохозяйственной отрасли. Это подтверждают и цифры. Так, в Беларуси уже собрано больше 8 миллионов тонн зерна нового урожая, в отдельных районах страны жатва продолжается. В планах собрать каравай порядка 11 миллионов тонн. Сегодня итоги уборочной подводят в Минском районе. Хозяйства завершили кампанию с результатом 160 тысяч тонн зерна с учетом рапса, урожайность – более 56 центнеров с гектара. Такими показателями обязаны не только хорошим погодным условиям, но и комплексной работе аграриев, соблюдению технологических процессов «от и до». Потери на полях были минимальными, сейчас важно правильно высушить и сохранить зерно.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Высокое качество слагается из многих факторов, и невыполнение хотя бы одного приведет к тому, что не будет получен запланированный урожай. В первую очередь это то, что есть разработанные для наших погодных условий технологии, которые позволяют получать качество. И есть наши люди, которым хочется сказать огромное спасибо за их труд. «Дожинки» – традиционный способ отпраздновать трудовые успехи аграриев. Гостей угощали караваями из зерна нового урожая, также фирменной продукцией. Лучших хлеборобов чествовали на главной сцене. Подробности. Праздник – это возможность подвести итоги и передохнуть, тем не менее работа на полях продолжается. Идет уборка кукурузы, овощей, также посев озимых культур. Хороший задел на будущий год – главная задача ближайших месяцев. Ведь продовольственная безопасность – один из заглавных вопросов в мире.