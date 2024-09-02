В Солигорске открыли уникальную школу из энергоэффективных панелей

Уникальную школу из энергоэффективных панелей открыли в Солигорске. Проект будет масштабирован на весь регион. Здание состоит из двух 4-этажных блоков. Здесь будут обучаться около тысячи ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учебное заведение оснащено современными классами и лабораториями. В школе есть спортивный, гимнастический и тренажерные залы. А еще 25-метровый бассейн. Работает STEM-центр, где будут проводиться занятия по естественным, техническим наукам и робототехнике. Создан центр безопасности МЧС. С помощью тренажеров-стимуляторов ребята здесь будут отрабатывать навыки спасения людей. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для детей с особенностями развития: установлены лифты, пандусы, есть тактильная плитка. Вход учащихся в учреждение образования – через турникеты.

Эмилия Троян, ученица средней школы № 15 Солигорска: С подругой ходили, посмотрели, школа безумно красивая. Все обустроено, много различных кабинетов для каких-то дополнительных занятий. Все кабинеты обустроены новой мебелью, новым оборудованием.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Приятно принимать такие решения и видеть результаты этих решений, потому что, когда строишь школу, понимаешь, что есть дети, которые в эту школу будут ходить. А когда есть дети, значит, есть будущее у конкретного населенного пункта, у области и страны в целом.

Первый урок прошел по теме «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». В Год качества и 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков разговор вели о достижениях белорусского народа.