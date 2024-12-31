В Крупском районе в рамках марафона добра «От всей души» поздравили ветеранов труда АПК

Крупский район – очередная точка на карте Минской области для марафона добра «От всей души». Он охватил максимальное количество представителей старшего поколения. Приграничные концерты, яркие эмоции, сладкие подарки – все для того, чтобы люди почтенного возраста почувствовали внимание и заботу. К поздравлениям активно присоединяются и профсоюзные организации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Тамара и Тимофей Роговы всю свою жизнь посвятили работе в сельском хозяйстве. Общий стаж – около 80 лет. Он – токарь, она – экономист-бухгалтер. В хозяйство «Чырвоны кастрычнiк» пришли сразу после студенческой скамьи. Видели, как менялась жизнь на селе. Сейчас несмотря на годы, сохраняют свой жизненный оптимизм. Много сил и энергии. Кстати, вместе живут душа в душу уже 55 лет.

Тамара Рогова:

Прожили хорошо с дедушкой – в любви, согласии. Я такая активная, быстрая, а он такой пассивный – все за мной. Выучили детей, внучка в Минске. Сегодня в гостях у Роговых представители профсоюзной организации агропромышленного комплекса. Теплые слова, подарки к празднику – все это уже добрая традиция.

Радушно встретила гостей и семья Драпковых. Представители профсоюзной организации поздравили с наступающими праздниками, в очередной раз поблагодарили за многолетний труд в сфере АПК. Анатолий Сергеевич 36 лет проработал механизатором, а Нина Евгеньевна чуть меньше животноводом. Ни на секунду не задумывались о смене профессии. А настоящее богатство для супруг это семья: у них пятеро детей, 13 внуков, 4 правнука. И сейчас желание только одно.