В Кобрине прошла информационно-просветительская «Беларусь адзіная»

За то, какую историю Беларуси увидят следующие поколения, несем ответственность мы. Стратегию будущего нашей страны сегодня обсуждали спикеры акции «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Кобрин приехали представители общественных объединений, политических партий и просто неравнодушные жители Брестской области. Около 650 участников собрались на встречу с известными политологами и историками.

Они не могли оставить без внимания последние недружественные действия со стороны Польши, которые направлены на то, чтобы расшатать ситуацию. Непродуманный шаг по закрытию границы, в конечном счете нанесет ущерб именно бюджету западных стран. Польше первой стоит ожидать негативные последствия политического, экономического и финансового характера.

В противовес – наша политика добрососедства. Обладая мощным производственным и научно-технологическим базисом, Беларусь продолжает успешно развиваться и налаживать интеграционные связи.

Алексей Авдонин аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы гораздо сильнее, чем страны Европы в текущих условиях, и у нас больше перспектив, даже если они полностью закроют свои границы. Почему? Потому что у нас есть ресурсы, у нас есть свои рынки, у нас есть огромный азиатско-тихоокеанский рынок, есть евразийский рынок.

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Последние события на границе еще раз нас возвращают в ретроспективу, в историю, к 17 сентября. Оказывается, видите, как важно быть вместе. И сколько бы ни прошло десятилетий и даже столетий, мне кажется, останется вот этот вайб отношений Запада к нам. Мы вместе – тем мы сильнее. И тогда звучат звонки из центра сил США и к нам приезжают американские дипломаты на переговоры, и в ШОС мы выступаем сразу после большого Китая.

В настоящее время многие деструктивные информационные площадки пытаются исказить реальность и дискредитировать политику не только Беларуси, но и Союзного государства. Акция «Беларусь адзіная» – это ответ на запрос нашего общества. Ее спикеры формулируют то, как будет развиваться страна дальше.

Павел Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что Беларусь – это яркий пример единства. То, что сегодня происходит на карте мира, где басни Крылова правят государствами. И сегодня молодежь, миллионы людей объединились вокруг достижений своих предков. Это самое главное – мы ценим достижения и не даем обесценивать труд и те результаты, которые были достигнуты предыдущими поколениями.