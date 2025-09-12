Очереди на литовском направлении выросли после закрытия польских пунктов пропуска

После закрытия последнего польского пункта пропуска на границе с Беларусью потоки ожидающих на выезд в Евросоюз переориентировались на литовское направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди растут, однако в целом критического наплыва транспортных средств пока нет. По информации Госпогранкомитета, на 18:00 на двух действующих погранпереходах выезда в Литву ожидают 740 грузовиков и порядка 250 легковых автомобилей. Перед латвийским пунктом пропуска очереди нет.

Мы приехали сюда вчера в три дня, и сейчас почти сутки будут. Мы уже на очереди вторые, так что скоро должны наконец-таки поехать.

Сейчас в данный момент мы 104-е по очереди, реально прикидываем, что это где-то до вечера, до ночи, где-то так будем здесь стоять. Где-то плюс-минус до 12 ночи, потом еще плюс прохождение.

В пограничном и таможенном комитетах Беларуси отметили, что в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Бенякони» и «Григоровщина» усилены смены. В нашей стране готовы к увеличению потока транспортных средств на этих направлениях. Однако сопредельные стороны нормы по пропуску автомобилей не выполняют.