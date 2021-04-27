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Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года

27 апреля 2021 07:36
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Новости Беларуси. Референдум по Конституции хотят провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщает «Пул Первого» со ссылкой на Центризбирком Беларуси.

Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года-1

Напомним, сейчас в стране работает Конституционная комиссия, указ о ее создании подписал Президент. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года-4

В состав рабочей группы вошли 36 человек. Их задача – разработать предложения по изменению Основного закона страны, собрать мнения и обеспечить их всенародное обсуждение.

Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года-7

Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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