Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года

Новости Беларуси. Референдум по Конституции хотят провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщает «Пул Первого» со ссылкой на Центризбирком Беларуси.
Новости Беларуси. Референдум по Конституции хотят провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщает «Пул Первого» со ссылкой на Центризбирком Беларуси.
Напомним, сейчас в стране работает Конституционная комиссия, указ о ее создании подписал Президент. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состав рабочей группы вошли 36 человек. Их задача – разработать предложения по изменению Основного закона страны, собрать мнения и обеспечить их всенародное обсуждение.
Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свой вариант документа.
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