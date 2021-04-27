Референдум по Конституции в Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года

Новости Беларуси. Референдум по Конституции хотят провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщает «Пул Первого» со ссылкой на Центризбирком Беларуси.

Напомним, сейчас в стране работает Конституционная комиссия, указ о ее создании подписал Президент. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.