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Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам

27 апреля 2021 07:22
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Новости Беларуси. Международные организации и целые страны объединяют усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очередной гуманитарный груз для противодействия COVID-19 будет передан 27 апреля белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кислородные маски, экспресс-тесты и оборудование поставлено в Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам-1

Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам-3

Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов закуплено и поставлено в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», который финансирует Европейский союз.

Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам-6

Инициатива направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения.

Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам-9

Проект объединяет шесть государств восточноевропейского региона.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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