Проект «Солидарность во имя здоровья». Очередной гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом передадут белорусским медикам

Новости Беларуси. Международные организации и целые страны объединяют усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очередной гуманитарный груз для противодействия COVID-19 будет передан 27 апреля белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кислородные маски, экспресс-тесты и оборудование поставлено в Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов закуплено и поставлено в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», который финансирует Европейский союз.

Инициатива направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения.