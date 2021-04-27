В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад

Это будет напоминать о каждой из деревень, которые исчезли с карт земли в результате чернобыльской аварии.

Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:

В год 35-летия аварии хочется сделать что-то полезное для страны, для жителей нашей страны. Тот наш небольшой вклад в экологическое развитие и становление региона, потому что 75 яблонь – это новая жизнь. В рамках проекта мы реализуем еще такую идею, как создание мультимедийной карты и приложения, позволяющего осуществить виртуальную экскурсию к местам, где ранее располагались эти деревни.

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС