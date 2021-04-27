Прямой эфир

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад

27 апреля 2021 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Ветке на территории местного музея учащиеся Гомельского педагогического колледжа при участии профильного министра заложили яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад-1

75 деревьев. Теперь это символ жизни и неувядающей памяти.

Это будет напоминать о каждой из деревень, которые исчезли с карт земли в результате чернобыльской аварии.

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад-4

Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:
В год 35-летия аварии хочется сделать что-то полезное для страны, для жителей нашей страны. Тот наш небольшой вклад в экологическое развитие и становление региона, потому что 75 яблонь – это новая жизнь. В рамках проекта мы реализуем еще такую идею, как создание мультимедийной карты и приложения, позволяющего осуществить виртуальную экскурсию к местам, где ранее располагались эти деревни.

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад-7

Каждой яблоне присвоено название населенного пункта, а указанный QR-код позволит совершить виртуальную экскурсию в деревню и узнать ее историю.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Виктор Филипенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возраст – всего лишь цифра. Эта минчанка показала, как можно нескучно жить даже на пенсии
27 апреля 2021 06:28

Возраст – всего лишь цифра. Эта минчанка показала, как можно нескучно жить даже на пенсии

В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца
27 апреля 2021 06:17

В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца

Аналитик БИСИ: посмотрите на информационный фон, который формируется со стороны Запада на нас. Посмотрите количество фильмов про Чернобыль
27 апреля 2021 00:19

Аналитик БИСИ: посмотрите на информационный фон, который формируется со стороны Запада на нас. Посмотрите количество фильмов про Чернобыль