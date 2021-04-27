В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад

Новости Беларуси. В Ветке на территории местного музея учащиеся Гомельского педагогического колледжа при участии профильного министра заложили яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Ветке на территории местного музея учащиеся Гомельского педагогического колледжа при участии профильного министра заложили яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
75 деревьев. Теперь это символ жизни и неувядающей памяти.
Это будет напоминать о каждой из деревень, которые исчезли с карт земли в результате чернобыльской аварии.
Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:
В год 35-летия аварии хочется сделать что-то полезное для страны, для жителей нашей страны. Тот наш небольшой вклад в экологическое развитие и становление региона, потому что 75 яблонь – это новая жизнь. В рамках проекта мы реализуем еще такую идею, как создание мультимедийной карты и приложения, позволяющего осуществить виртуальную экскурсию к местам, где ранее располагались эти деревни.
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Каждой яблоне присвоено название населенного пункта, а указанный QR-код позволит совершить виртуальную экскурсию в деревню и узнать ее историю.