«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому

Новости Беларуси. Мост по чертежам Леонардо да Винчи, маятник Фуко, кружка Пифагора, треугольное колесо и рычаг Архимеда. В Бресте открылась интерактивная выставка для юных эрудитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мост по чертежам Леонардо да Винчи, маятник Фуко, кружка Пифагора, треугольное колесо и рычаг Архимеда. В Бресте открылась интерактивная выставка для юных эрудитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создается ощущение, как будто нижняя фигура длиннее, чем верхняя. На самом деле они одинаковые. А все благодаря форме – дугообразная форма и различная ширина одной части и другой.
Создается обман зрения за счет того, что зрительное восприятие у нас устроено так, как будто видит пространственное соотношение.
Выставке для умников чуть больше полутора лет. Ее автор – Сергей Скорина, по образованию инженер-строитель. Проект для детей – это его хобби.
Каждый экспонат он создал самостоятельно из подручных средств. Главным материалом стало дерево.
Изюминка выставки – головоломки.
Сергей Скорина, автор интерактивной выставки:
В первую очередь цель – развитие детей. Так, чтобы эта выставка повлияла на образовательный процесс детей, чтобы они и в зрительном восприятии, и когда они потрогали и решили головоломки и экспонаты, они свое мышление развивали.
Гостями интерактивной выставки уже стали более тысячи человек. Ощутить эволюцию на себе смогут юные эрудиты со всего региона.