«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому

Новости Беларуси. Мост по чертежам Леонардо да Винчи, маятник Фуко, кружка Пифагора, треугольное колесо и рычаг Архимеда. В Бресте открылась интерактивная выставка для юных эрудитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создается ощущение, как будто нижняя фигура длиннее, чем верхняя. На самом деле они одинаковые. А все благодаря форме – дугообразная форма и различная ширина одной части и другой.

Создается обман зрения за счет того, что зрительное восприятие у нас устроено так, как будто видит пространственное соотношение.

Выставке для умников чуть больше полутора лет. Ее автор – Сергей Скорина, по образованию инженер-строитель. Проект для детей – это его хобби.

Каждый экспонат он создал самостоятельно из подручных средств. Главным материалом стало дерево.

Изюминка выставки – головоломки.

Сергей Скорина, автор интерактивной выставки:

В первую очередь цель – развитие детей. Так, чтобы эта выставка повлияла на образовательный процесс детей, чтобы они и в зрительном восприятии, и когда они потрогали и решили головоломки и экспонаты, они свое мышление развивали.