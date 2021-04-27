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«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому

27 апреля 2021 07:11
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Новости Беларуси. Мост по чертежам Леонардо да Винчи, маятник Фуко, кружка Пифагора, треугольное колесо и рычаг Архимеда. В Бресте открылась интерактивная выставка для юных эрудитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-1

Создается ощущение, как будто нижняя фигура длиннее, чем верхняя. На самом деле они одинаковые. А все благодаря форме – дугообразная форма и различная ширина одной части и другой.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-4

Создается обман зрения за счет того, что зрительное восприятие у нас устроено так, как будто видит пространственное соотношение.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-7

Выставке для умников чуть больше полутора лет. Ее автор – Сергей Скорина, по образованию инженер-строитель. Проект для детей – это его хобби.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-10

Каждый экспонат он создал самостоятельно из подручных средств. Главным материалом стало дерево.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-13

Изюминка выставки – головоломки. 

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-16

Сергей Скорина, автор интерактивной выставки:
В первую очередь цель развитие детей. Так, чтобы эта выставка повлияла на образовательный процесс детей, чтобы они и в зрительном восприятии, и когда они потрогали и решили головоломки и экспонаты, они свое мышление развивали.

«Создаётся обман зрения». На выставке в Бресте показали экспонаты, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому-19

Гостями интерактивной выставки уже стали более тысячи человек. Ощутить эволюцию на себе смогут юные эрудиты со всего региона.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Сергей Скорина # Фотофакт

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