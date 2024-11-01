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Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности

01 ноября 2024 18:29
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Как сохранить мир, когда «горячие» головы недальновидных политиков норовят развязать новую мировую войну? Как быть, когда система международных отношений трещит по швам, а сила оружия важнее и убедительнее дипломатии? Как быть, когда нам всем нужен новый справедливый многополярный мир, а заатлантический гегемон не собирается сдаваться без боя? Как действовать, когда под прицелом целые страны, когда по миллионам людей стреляют санкциями и откровенной ложью? Ответ очевиден – миру в целом и нашему континенту в частности, где проживает более 5 миллиардов человек, нужна новая архитектура безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом геополитическом конструкторе сегодня вновь говорят в Минске.

Белорусская столица принимает международную конференцию по евразийской безопасности. Ее участниками стали более 600 человек из 40 государств. Накануне к участникам, а по сути ко всему миру, обратился наш Президент. Александр Лукашенко предложил несколько шагов по деэскалации напряженности на планете. Эти и другие инициативы 1 ноября во второй день форума стали предметом масштабной дискуссии о мире.

Глеб Прокофьев о контурах евразийской безопасности и рецептах нашего спокойствия от Лиссабона до Владивостока. Но всем ли на континенте они по вкусу?

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-2

Консолидировать политические и экономические процессы на пространстве большой Евразии. Одна из ключевых целей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Сегодня в центре внимания экспертов – экономическая небезопасность. Когда военное давление уже не работает, в ход идет санкционное.

«Об этом важно говорить». Конференция по евразийской безопасности продолжается в Минске. Подробности.

В экономических санкциях заинтересована прежде всего США. Это орудие их внешней политики. К примеру, жители Кубы об этом знают не понаслышке.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-4

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
Никто не выигрывает на страданиях народов, которые подвергнуты санкциям. То ли в Беларуси, то ли в Иране, то ли на Кубе, которые уже… Мы 62 года под этими санкциями. Несмотря на то, что 31 год подряд. И ничего не меняется.

Санкционный бумеранг возвращается в начальную точку его запуска. От санкций страдают и американцы. На данном этапе Америка вовлечена во многие вооруженные конфликты. Мир находится на пороге ядерной войны. Необходимо искать новые пути решения конфликтов, не бряцая оружием.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-6

Мирные инициативы исходят от Минска всегда. Примеров немало. Александр Лукашенко единственный Президент, который приехал в Белград, когда Сербия подверглась агрессии НАТО. А в 2015 в белорусской столице прошли переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Украине. Стоит отметить, что идея о проведении нынешней конференции также принадлежит нашему Президенту. Один из посылов белорусского лидера – делать шаги к обеспечению глобальной безопасности совместно. Предложение Александра Лукашенко – в 2025 году провести конференцию в формате «Евразия плюс».

Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии.

То, что Беларусь – идеальная площадка для проведения конференции по безопасности, говорят многие ее участники. Стороны убеждены в важности диалога и необходимости сохранения каналов для коммуникации. Решение военных конфликтов необходимо искать за столом переговоров, а не на поле боя.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-8

Владимир Орлов, основатель, директор ПИР-центра, профессор МГИМО МИД России:
Мы видим, что необходимость для диалога присутствует. Некоторые стесняются об этом сейчас говорить, но тянутся сюда, потому что видят, что оказались в тупике, не могут сами по себе решить вопросы, и, наверное, именно на территории Беларуси, в Минске мы можем и в конференц-зале, а иногда и в кулуарах обсудить насущные вопросы.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-10

В военном столкновении важно найти его корень. К примеру, конфликт в Украине, по мнению многих экспертов, напрямую связан с расширением НАТО на восток. Вступление в альянс зачастую не приносит гарантий безопасности. Наоборот, угроз становится больше.

Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы. Читайте здесь.

Важно дипломатическими средствами отодвинуть угрозу масштабного вооруженного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это одна из целей конференции, где совместными усилиями политиков, экспертов и аналитиков ищут различные варианты решения ситуации в Украине.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-12

Игорь Коротченко, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия):
В нынешней ситуации подобного рода подходы я считаю абсолютно оправданными. В этом плане Минск задает тренды, потому что зачастую на западных площадках мы слышим абсолютно конфронтационные, безответственные и, я бы сказал, такие ястребиные заявления.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-14

Конференция в Минске собрала более 600 участников из разных стран. И все они сегодня говорят в унисон: однополярному миру приходит конец. Один из ключевых вопросов конференции – обсуждение проекта Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. На одной из сессий участники устроили «мозговой штурм» по обсуждению будущего документа. Он должен ускорить процессы политической и экономической консолидации в целях обеспечения безопасности. Важно, что хартия станет всесторонней и всеобъемлющей, без привязки к конкретному региону.

Сегодня Запад продолжает «топить» за однополярный мир. Но поддержку в своем убеждении не находит. Ведь необходимо понимать, что как раз в многообразии и есть сила наших стран и нашей планеты в целом. Задача конференции – решить эту проблему и навсегда избавиться от мировой однополярности.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-16

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Благородные, абсолютно справедливые цели. Они, естественно, в той или иной мере сегодня на устах у всех участников конференции. Они присутствуют в большей-меньшей степени в инициативах лидеров крупнейших стран мира, в их инициативах глобальных, индийских, китайских, российских. Поэтому мы, естественно, исходим из того, что мы найдем понимание и у наших партнеров, отработав такую вот хартию, насытив ее предложениями, в том числе взятыми здесь, подсмотренными у наших друзей, партнеров, кто принимал участие, мы, конечно же, в какой-то момент его, проект этой хартии вынесем уже на обсуждение более широкое. Скажу, что наши партнеры в СНГ уже проявляют к этому интерес.

Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности-18

На протяжении двух дней звучали различные точки зрения, но все участники сходились в одном: мир меняется и Запад больше не может этого не понимать.

# Национальная безопасность # Международное сотрудничество # Международная политика # Максим Рыженков # Глеб Прокофьев

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