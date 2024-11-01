Рецепты спокойствия от Лиссабона до Владивостока! В Минске завершилась конференция по евразийской безопасности

Как сохранить мир, когда «горячие» головы недальновидных политиков норовят развязать новую мировую войну? Как быть, когда система международных отношений трещит по швам, а сила оружия важнее и убедительнее дипломатии? Как быть, когда нам всем нужен новый справедливый многополярный мир, а заатлантический гегемон не собирается сдаваться без боя? Как действовать, когда под прицелом целые страны, когда по миллионам людей стреляют санкциями и откровенной ложью? Ответ очевиден – миру в целом и нашему континенту в частности, где проживает более 5 миллиардов человек, нужна новая архитектура безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом геополитическом конструкторе сегодня вновь говорят в Минске. Белорусская столица принимает международную конференцию по евразийской безопасности. Ее участниками стали более 600 человек из 40 государств. Накануне к участникам, а по сути ко всему миру, обратился наш Президент. Александр Лукашенко предложил несколько шагов по деэскалации напряженности на планете. Эти и другие инициативы 1 ноября во второй день форума стали предметом масштабной дискуссии о мире. Глеб Прокофьев о контурах евразийской безопасности и рецептах нашего спокойствия от Лиссабона до Владивостока. Но всем ли на континенте они по вкусу?

Консолидировать политические и экономические процессы на пространстве большой Евразии. Одна из ключевых целей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Сегодня в центре внимания экспертов – экономическая небезопасность. Когда военное давление уже не работает, в ход идет санкционное. «Об этом важно говорить». Конференция по евразийской безопасности продолжается в Минске. Подробности. В экономических санкциях заинтересована прежде всего США. Это орудие их внешней политики. К примеру, жители Кубы об этом знают не понаслышке.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

Никто не выигрывает на страданиях народов, которые подвергнуты санкциям. То ли в Беларуси, то ли в Иране, то ли на Кубе, которые уже… Мы 62 года под этими санкциями. Несмотря на то, что 31 год подряд. И ничего не меняется. Санкционный бумеранг возвращается в начальную точку его запуска. От санкций страдают и американцы. На данном этапе Америка вовлечена во многие вооруженные конфликты. Мир находится на пороге ядерной войны. Необходимо искать новые пути решения конфликтов, не бряцая оружием.

Мирные инициативы исходят от Минска всегда. Примеров немало. Александр Лукашенко единственный Президент, который приехал в Белград, когда Сербия подверглась агрессии НАТО. А в 2015 в белорусской столице прошли переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Украине. Стоит отметить, что идея о проведении нынешней конференции также принадлежит нашему Президенту. Один из посылов белорусского лидера – делать шаги к обеспечению глобальной безопасности совместно. Предложение Александра Лукашенко – в 2025 году провести конференцию в формате «Евразия плюс». Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. То, что Беларусь – идеальная площадка для проведения конференции по безопасности, говорят многие ее участники. Стороны убеждены в важности диалога и необходимости сохранения каналов для коммуникации. Решение военных конфликтов необходимо искать за столом переговоров, а не на поле боя.

Владимир Орлов, основатель, директор ПИР-центра, профессор МГИМО МИД России:

Мы видим, что необходимость для диалога присутствует. Некоторые стесняются об этом сейчас говорить, но тянутся сюда, потому что видят, что оказались в тупике, не могут сами по себе решить вопросы, и, наверное, именно на территории Беларуси, в Минске мы можем и в конференц-зале, а иногда и в кулуарах обсудить насущные вопросы.

В военном столкновении важно найти его корень. К примеру, конфликт в Украине, по мнению многих экспертов, напрямую связан с расширением НАТО на восток. Вступление в альянс зачастую не приносит гарантий безопасности. Наоборот, угроз становится больше. Угроз становится больше – эксперты заговорили о «натофикации» Европы. Читайте здесь. Важно дипломатическими средствами отодвинуть угрозу масштабного вооруженного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это одна из целей конференции, где совместными усилиями политиков, экспертов и аналитиков ищут различные варианты решения ситуации в Украине.

Игорь Коротченко, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия):

В нынешней ситуации подобного рода подходы я считаю абсолютно оправданными. В этом плане Минск задает тренды, потому что зачастую на западных площадках мы слышим абсолютно конфронтационные, безответственные и, я бы сказал, такие ястребиные заявления.

Конференция в Минске собрала более 600 участников из разных стран. И все они сегодня говорят в унисон: однополярному миру приходит конец. Один из ключевых вопросов конференции – обсуждение проекта Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. На одной из сессий участники устроили «мозговой штурм» по обсуждению будущего документа. Он должен ускорить процессы политической и экономической консолидации в целях обеспечения безопасности. Важно, что хартия станет всесторонней и всеобъемлющей, без привязки к конкретному региону. Сегодня Запад продолжает «топить» за однополярный мир. Но поддержку в своем убеждении не находит. Ведь необходимо понимать, что как раз в многообразии и есть сила наших стран и нашей планеты в целом. Задача конференции – решить эту проблему и навсегда избавиться от мировой однополярности.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Благородные, абсолютно справедливые цели. Они, естественно, в той или иной мере сегодня на устах у всех участников конференции. Они присутствуют в большей-меньшей степени в инициативах лидеров крупнейших стран мира, в их инициативах глобальных, индийских, китайских, российских. Поэтому мы, естественно, исходим из того, что мы найдем понимание и у наших партнеров, отработав такую вот хартию, насытив ее предложениями, в том числе взятыми здесь, подсмотренными у наших друзей, партнеров, кто принимал участие, мы, конечно же, в какой-то момент его, проект этой хартии вынесем уже на обсуждение более широкое. Скажу, что наши партнеры в СНГ уже проявляют к этому интерес.