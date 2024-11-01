Образование со знаком качества – Витебскому медицинскому университету исполнилось 90 лет

В Беларуси большое внимание уделяют подготовке кадров. Сильные специалисты в сфере здравоохранения – залог качественной и доступной медицины. И сегодня, 1 ноября, флагманский вуз в этой отрасли отмечает юбилей. Витебскому медицинскому университету 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаменательной датой коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко. Университет является крупным центром практико-ориентированного медицинского образования и науки. Здесь подготовили более 18 тысяч врачей разного профиля.

В ПЦР-лабораториях проводят испытания лекарств. В учебную программу включена подготовка даже по таким направлениям, как искусственный интеллект в медицине. А симуляционный центр, где будущие медики применяют знания на практике, является одним из самых современных в стране. Сегодня в ВГМУ обучается около 8 тысяч человек. Порядка 1 800 иностранные студенты. Еще в 1984 году институт был удостоен ордена Дружбы народов. И с тех пор его двери открыты для талантливых ребят не только из Беларуси, но и со всего мира. Сейчас обучаются студенты из 45 государств. Диплом витебского меда – гарант качественного образования.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Если молодые люди более чем из 45 стран мира выбирают местом проведения своего обучения и местом проживания в течение 5-6 самых лучших молодых лет жизни нашу страну и наш вуз, это говорит о многом. Это говорит о том, что мы, действительно, самый лучший университет, куда стремятся дети.

Рашани Перера, интерн Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (Шри-Ланка):

Я люблю этот университет. Очень повезло, что я могу здесь учиться.