Лукашенко предложил вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии

Беларусь, находясь в географическом центре Европы, не меньше, а скорее больше других заинтересована в мирном разрешении существующих конфликтов и обеспечении глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Тогда и мы в стороне не останемся. Это я отвечаю тем, кто сегодня переживает, что у нас размещено тактическое ядерное оружие, на территории Беларуси. Только не забывайте, что мы совсем недавно, я это помню, стратегические вывели вооружения. Самое передовое, которое сегодня на вооружении в России. И это от нас прежде всего требовали Соединенные Штаты Америки.

Второе. Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решений Совета безопасности ООН и создать действенный механизм международно-правовых гарантий, не допускающих использование такого способа давления.

Третье. Следует разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного и понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия.

Четвертое. В киберсфере также бесконтрольно развивается целая индустрия. Никакое ядерное оружие не надо. Необходимо принять международный правовой акт о киберненападении, предполагающий отказ от применения друг против друга этого оружия, а также формирование системы контроля за его разработкой и использованием.

В следующем году белорусский лидер предложил провести конференцию в формате «Евразия плюс», чтобы голос каждой страны, желающей внести свой вклад в установление глобальной безопасности, был услышан.