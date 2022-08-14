Рецепт подкормки для растений. Готовим питательный травяной настой для овощей

Займитесь подкормкой плодоносящих растений. Кроме огурцов и томатов в удобрении также нуждаются баклажаны и сладкие перцы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Приготовьте для них питательный травяной настой.

Измельчите крапиву, подорожник и другие травы, заполните треть ведра, слегка утрамбуйте. Положите 100 грамм дрожжей и залейте теплой водой. Дайте смеси настояться в течение двух суток, а затем 1 литр готового настоя разведите в 10 литрах воды и полейте грядки.

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