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Рецепт подкормки для растений. Готовим питательный травяной настой для овощей

14 августа 2022 08:52
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Займитесь подкормкой плодоносящих растений. Кроме огурцов и томатов в удобрении также нуждаются баклажаны и сладкие перцы, рассказали в программе «Плюс-минус». Приготовьте для них питательный травяной настой.  

Рецепт подкормки для растений. Готовим питательный травяной настой для овощей-1

Измельчите крапиву, подорожник и другие травы, заполните треть ведра, слегка утрамбуйте. Положите 100 грамм дрожжей и залейте теплой водой. Дайте смеси настояться в течение двух суток, а затем 1 литр готового настоя разведите в 10 литрах воды и полейте грядки.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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