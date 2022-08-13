Такой праздник захотели даже в России. Фестиваль «Вытокі» – второй день

Новости Беларуси. В эти дни столицей форума стал древний Полоцк. Город в 2022 году не обделен различными масштабными событиями. В мае колыбели белоруской государственности исполнилось 1160 лет, в начале июня здесь отметили 1030-летие Полоцкой епархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно от земли на берегах Полоты и Западной Двины берут начало многие важнейшие события в нашей истории. И символично, что именно здесь проходит фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». На два дня город превратился в образовательную, культурную и, конечно же, спортивную площадку. И даже приобрел негласный статус международного форума. Делегации сразу из трех городов-побратимов стали участниками «Вытоков». Тему продолжит Виктор Пралич.

Второй день «Вытоков» стартовал по-спортивному. Сразу три объекта Новополоцка, где воспитывают юных спортсменов, посетили представители Национального олимпийского комитета. В маршруте – училище олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная школа, учащиеся которой становятся членами национальной сборной, а еще тренировочная база местных хоккеистов. Стартовые точки первых шагов в большой спорт.

Теперь спортивную инфраструктуру Полоцкого региона ждут большие перспективы. Регион получил сертификат от НОК на развитие материально-технической базы на сумму 100 тысяч рублей. Так открывать фестиваль – уже традиция «Вытоков». Субботин на «Вытоках»: это только один кирпичик в здание популяризации спорта и ЗОЖ. Читайте здесь.

Фестивалю только второй сезон, но он уже успел покорить сердца белорусов. Очереди на прохождение олимпийского квеста – тому доказательства. Причем пройти все 15 точек и получить ценный подарок приехали даже их других городов.

Мне все очень понравилось, я прошла где-то за полтора часа. Сложным ничего не было, мне показалось, все легко.

Легкая и тяжелая атлетика, велоспорт, хоккей. Проявить свою силу можно было в самых разных видах спорта. Но, кажется, Полоцк был бы не Полоцком, если бы не внес в «Вытоки» что-то свое. Так, рядом с квестом по фехтованию мастер-класс провели и легенды этого вида спорта. Андрей Праневич – сам полочанин. А еще обладатель золотой медали на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сегодня он гордится, что в нашей стране проходят праздники такого формата.

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион:

Я очень рад, во-первых, что проводится такой конкурс, во-вторых, что нас позвали. Фехтование – специфический вид спорта, тем более на колясках. И я рад, что наши местные жители посмотрят, как это выглядит живьем, покажем себя. Планируем набирать группу. Я думаю, кто-нибудь, 1-2 человека, заинтересуется. Само мероприятие для популяризации спорта просто отлично.

«Вытоки» в Полоцке неофициально претендуют на статус международного фестиваля. В столицу двухдневного форума приехали и гости из соседней России – города-побратимы древнего Полоцка. Уже признались, что такой масштабный праздник хотели бы принимать и на своей земле.

Сергей Везовитов, начальник отдела образования Себежского района (Россия):

Фестиваль большого масштаба. Себеж тоже готов и желает принять подобное, поскольку есть самые разнообразные виды спорта, которые развиты, есть инфраструктура спортивная, которая готова принять. Готовы провести, попробовать, мы очень рады будем, когда приедут к нам гости из Беларуси, из Полоцка и других городов.

Полоцк стал пятым городом на карте страны, куда приехали «Вытоки». Второй сезон еще не окончен, впереди Копыль, но организаторам уже становится ясно, что форум требует продолжения. Не исключено, что «Вытоки» станут межсезонным культурно-спортивным событием.