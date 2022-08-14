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Александр Лукашенко поздравил белорусских строителей с профессиональным праздником

14 августа 2022 08:29
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Новости Беларуси. Их работа трудна и важна. День строителя 14 августа отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.  

Александр Лукашенко поздравил белорусских строителей с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Во все времена к строителям относились с огромным уважением. Ваш благородный труд всегда связан с созиданием, он преображает мир вокруг, делает жизнь каждого человека лучше и комфортнее. Благодаря вам в Беларуси появляются новые социальные, спортивные, культурные, промышленные объекты, развивается инженерная инфраструктура, меняется облик городов, поселков, деревень.  

Александр Лукашенко поздравил белорусских строителей с профессиональным праздником-4

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем профессионализм отечественных строителей, сохранение и приумножение традиций, стремление к совершенствованию позволит им использовать весь свой потенциал для решения важнейших задач, которые стоят перед отраслью. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам строительного комплекса крепкого здоровья и новых трудовых свершений на благо Беларуси.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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