Александр Лукашенко поздравил белорусских строителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Их работа трудна и важна. День строителя 14 августа отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во все времена к строителям относились с огромным уважением. Ваш благородный труд всегда связан с созиданием, он преображает мир вокруг, делает жизнь каждого человека лучше и комфортнее. Благодаря вам в Беларуси появляются новые социальные, спортивные, культурные, промышленные объекты, развивается инженерная инфраструктура, меняется облик городов, поселков, деревень.