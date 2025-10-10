Новости по тегу #Ирина Щербо

«СДВГ – это нейробиологическое состояние, а не просто непослушание. У людей с этим диагнозом по-другому работает префронтальная кора мозга – зона, отвечающая за контроль, внимание и планирование.»
«Когда не хватает воздуха и хочется глубоко и часто дышать, советуют вдох делать любой глубины, а выдох удлинять. Тем самым мы задерживаем углекислый газ в организме и спазм сосудов не происходит.»
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