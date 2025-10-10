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Новости по тегу #Ирина Щербо

Встречаются примерно у 10% детей – что такое СДВГ, объяснила дифектолог
10 октября 2025 18:35

Встречаются примерно у 10% детей – что такое СДВГ, объяснила дифектолог

Что делать, если накрыла паническая атака – объяснили эксперты
10 октября 2025 18:30

Что делать, если накрыла паническая атака – объяснили эксперты

«Создан банк данных одарённой молодёжи». Что надо знать о формировании статистики?
26 октября 2023 19:43

«Создан банк данных одарённой молодёжи». Что надо знать о формировании статистики?

«Ребёнок с перекосом в сторону гениальности». Почему у современных детей часто встречается негармоничное развитие?
26 октября 2023 19:33

«Ребёнок с перекосом в сторону гениальности». Почему у современных детей часто встречается негармоничное развитие?

Готов ли ребёнок пойти в первый класс? Специалисты рассказали, как это проверить
23 мая 2022 12:10

Готов ли ребёнок пойти в первый класс? Специалисты рассказали, как это проверить

«Ощущение ритма – это один из главных навыков». Какие развивающие игры для детей подходят в разном возрасте?
07 марта 2022 14:19

«Ощущение ритма – это один из главных навыков». Какие развивающие игры для детей подходят в разном возрасте?