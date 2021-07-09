Ребёнок от трёх родителей. Узнали у эксперта, как такое возможно

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В последние годы Институт генетики и цитологии НАН активно занимается генетикой питания, нутригенетикой. Что это такое?

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Немного я говорила про целиакию. Нутригеномика – это геномика питания. Иногда есть непереносимость лактозы, она обусловлена одним геном. Мы определяем, это вызывается геном или это просто оплошности питания. У кого-то есть невосприимчивость кофе. То есть все, что касается продуктов питания. Это называется нутригеномикой. У нас сейчас это направление тоже развивается. Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:

Тот факт, что у человека есть второй геном, очень долгое время оставался в тени. Буквально в конце прошлого века об этом затрубили все СМИ. Скажите, что из себя представляет этот второй геном? Как он может повлиять на наше здоровье?