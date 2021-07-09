Ребёнок от трёх родителей. Узнали у эксперта, как такое возможно

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
В последние годы Институт генетики и цитологии НАН активно занимается генетикой питания, нутригенетикой. Что это такое?
Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Немного я говорила про целиакию. Нутригеномика – это геномика питания. Иногда есть непереносимость лактозы, она обусловлена одним геном. Мы определяем, это вызывается геном или это просто оплошности питания. У кого-то есть невосприимчивость кофе. То есть все, что касается продуктов питания. Это называется нутригеномикой. У нас сейчас это направление тоже развивается.
Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:
Тот факт, что у человека есть второй геном, очень долгое время оставался в тени. Буквально в конце прошлого века об этом затрубили все СМИ. Скажите, что из себя представляет этот второй геном? Как он может повлиять на наше здоровье?
Ирма Моссэ:
Во-первых, я бы не назвала это вторым геномом. Я даже когда прочла заголовок, сначала не поняла, о чем речь. Дело в том, что, кроме ядра клеток, в котором находится ДНК, ядерный геном (это ДНК отвечает за все признаки человека), в цитоплазме есть еще маленькие образования (митохондрии), в них тоже есть ДНК, но очень мало. В 2000 раз меньше, чем в основном геноме. Тем не менее даже это малое количество ДНК, иногда возникают сбои, возникают митохондриальные заболевания. Это не то чтобы второй геном, но это тоже нуклеотидное основание, тоже ДНК, которые могут приводить к митохондриальным заболеваниям.
Тут есть очень интересная вещь: ребенок от трех родителей. Может, вам тоже приходилось читать об этом. Дело в том, что когда у женщины такое заболевание, это в цитоплазме, а ядро у нее нормальное, то сейчас переносят ядро из яйцеклетки в цитоплазму донора, у которого нет этих нарушений. Рождается здоровый ребенок. Получается, мама, папа и донор, который дает цитоплазму. Не всюду разрешена эта процедура, но в Англии она легализована, потому что в Англии 2500 женщин болеют митохондриальными заболеваниями. В Беларуси мало.