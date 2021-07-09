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Юлия Артюх о решении Литвы: «Построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о неё головой»

09 июля 2021 15:31
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Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».
Юлия Артюх о решении Литвы: «Построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о неё головой»-1

Юлия Артюх, СТВ:
Беларусь всегда честно выполняла обязательства по международным соглашениям. Но к соглашениям Евросоюза мы отношения не имеем – мы в нем не состоим. И когда Евросоюз начал перенаправлять потоки беженцев и мигрантов, Германия стала одной из стран, открывших для них границы, хотя самим немцам такая перспектива не очень пришлась по душе. Но по канонам демократии надо было заткнуться и молчать в тряпочку, даже если что-то возмущает своих собственных граждан.

Для мигрантов были созданы максимальные условия – высокое пособие по безработице и обеспечение жильем. Но это краткосрочные перспективы. Что делать в стране, когда не знаешь языка и не имеешь профессии? Правильно, выполнять работу, за которую сами немцы гнушаются браться.

В свою очередь, мигранты отплатили за гостеприимство кровавыми разборками, терактами, изнасилованиями. Ведь наряду с людьми, пострадавшими от голода и войны, приезжали люди с криминальным прошлым.

Мигранты, не знающие языка и не стремящиеся работать, стали серьезной обузой для стран, открывших свои границы. Когда Европу захлестнула волна мигрантов так, что дышать от стычек и постоянного недовольства стало невозможно, риторика властей поменялась, и пути следования мигрантов снова трансформировались, но меньше их не стало.

Юлия Артюх о решении Литвы: «Построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о неё головой»-4

Юлия Артюх:
Во всей этой истории какова роль Беларуси? Поясню. Беларусь жестко защищает свои границы, находясь в центре Европы, праздно шататься через свою территорию никому не позволяет. Четкий механизм работы с беженцами и мигрантами позволяет оперативно выявлять настоящих беженцев и маскирующихся под них.

Мне довелось работать с беженцами и мигрантами, и наша страна действительно не заманчива для них в плане халявных выплат и создания иждивенческих условий. Поэтому сюда приезжают люди, ищущие спокойную, мирную страну. Изучают наш язык и трудоустраиваются. Таким людям, их семьям, наше государство оказывает поддержку и всячески способствует интеграции в общество.

Но есть мигранты, которые целенаправленно идут в светлую, уютную Европу – туда, куда их позвали и заманили пособиями. Как сказал Лукашенко, идут к вам, вы их пригласили, так принимайте.

А демократы играются с судьбами людей, сначала уничтожают их страны, а потом распихивают по другим как рабочую силу. Одно из громких заявлений премьер-министра Литвы – построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о нее головой из-за решений, принятых за последний год их президентом.

Юлия Артюх о решении Литвы: «Построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о неё головой»-7

Юлия Артюх:
Что ж, идея со стеной будет нам только на руку. Беларуси есть куда потратить деньги, кроме погранконтроля литовской зоны. А у свежеоштукатуренной стены Литва как раз может расставить всех белорусских беглых. Ведь они будут первыми на вылет, когда Европу заполонят свежие потоки мигрантов.

Юлия Артюх: «БЧБ кричат, что они мученики. Запад апеллирует их задержанием, чтобы вывести людей на улицы». Подробнее здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Александр Лукашенко # Ингрида Шимоните # Гитанас Науседа # Фотофакт

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