Юлия Артюх о решении Литвы: «Построить стену на границе с Беларусью, видимо, чтобы биться о неё головой»

Юлия Артюх, СТВ:

Беларусь всегда честно выполняла обязательства по международным соглашениям. Но к соглашениям Евросоюза мы отношения не имеем – мы в нем не состоим. И когда Евросоюз начал перенаправлять потоки беженцев и мигрантов, Германия стала одной из стран, открывших для них границы, хотя самим немцам такая перспектива не очень пришлась по душе. Но по канонам демократии надо было заткнуться и молчать в тряпочку, даже если что-то возмущает своих собственных граждан.

Для мигрантов были созданы максимальные условия – высокое пособие по безработице и обеспечение жильем. Но это краткосрочные перспективы. Что делать в стране, когда не знаешь языка и не имеешь профессии? Правильно, выполнять работу, за которую сами немцы гнушаются браться.

В свою очередь, мигранты отплатили за гостеприимство кровавыми разборками, терактами, изнасилованиями. Ведь наряду с людьми, пострадавшими от голода и войны, приезжали люди с криминальным прошлым.

Мигранты, не знающие языка и не стремящиеся работать, стали серьезной обузой для стран, открывших свои границы. Когда Европу захлестнула волна мигрантов так, что дышать от стычек и постоянного недовольства стало невозможно, риторика властей поменялась, и пути следования мигрантов снова трансформировались, но меньше их не стало.