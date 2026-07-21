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Во Вьетнаме пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся – есть жертвы

21 июля 2026 08:11
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Крупное ДТП во Вьетнаме – пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, погибли минимум семь человек (из них трое детей), пятеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся – есть жертвы-2

От удара передние двери оказались заблокированы. Люди покидали салон через разбитые окна и аварийный выход. Еще до приезда спасателей им на помощь пришли случайные свидетели происшествия. В момент аварии в автобусе находились 23 человека. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По основной версии ее виновником стал водитель, который уснул за рулем. Он задержан до полного окончания расследования.

# Новости Вьетнама

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