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«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?

09 июля 2021 09:34
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какие-то анализы же сдаются во время беременности, когда есть вероятность заболевания?

«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?-1

Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНЦП «Мать и дитя»:
Все анализы, которые в настоящее время доступны, не дают ответ, не ставят диагноз, они рассчитывают вероятность. Вероятность – это не 100 % ответ. Примерно 10 % всех детей с синдромом Дауна не попадают в группу риска. Для этого есть совершенно очевидные вещи, потому что ультразвуковой маркер чаще всего положительный у таких деток, если есть проблемы с сердцем, порок сердца. Биохимические анализы тоже далеко не всегда срабатывают, поэтому такие детки всегда рождались. Я думаю, что еще достаточно долго будут рождаться. Чтобы сделать второй этап именно диагностики, а не скрининга, необходим повод, должен быть риск, а у нашей гостьи риска не было. У нее не было шансов сделать этот второй этап. А уже второй этап дает однозначный достоверный ответ. Другое дело, что сегодня появились другие возможные варианты скрининга. Я надеюсь, что они в ближайшее время будут внедрены в стране, там вероятность ошибки чрезвычайна низка. Это скринирующий метод неинвазивного пренатального тестирования, который позволит выявить практически всех детей.

«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?-4

Алена Родовская:
А как скоро появятся эти скрининги? Представляете, сколько вы сейчас надежды подарили.

«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?-7

Оксана Прибушеня:
На самом деле в каких-то вариантах такие скрининги существуют и сегодня, но когда мы говорим о государственной программе, то рассчитываем, что в течение ближайших нескольких лет.

# Беременность и роды # Здоровье # Оксана Прибушеня # Алена Родовская # Фотофакт

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