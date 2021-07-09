«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какие-то анализы же сдаются во время беременности, когда есть вероятность заболевания?

Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНЦП «Мать и дитя»:

Все анализы, которые в настоящее время доступны, не дают ответ, не ставят диагноз, они рассчитывают вероятность. Вероятность – это не 100 % ответ. Примерно 10 % всех детей с синдромом Дауна не попадают в группу риска. Для этого есть совершенно очевидные вещи, потому что ультразвуковой маркер чаще всего положительный у таких деток, если есть проблемы с сердцем, порок сердца. Биохимические анализы тоже далеко не всегда срабатывают, поэтому такие детки всегда рождались. Я думаю, что еще достаточно долго будут рождаться. Чтобы сделать второй этап именно диагностики, а не скрининга, необходим повод, должен быть риск, а у нашей гостьи риска не было. У нее не было шансов сделать этот второй этап. А уже второй этап дает однозначный достоверный ответ. Другое дело, что сегодня появились другие возможные варианты скрининга. Я надеюсь, что они в ближайшее время будут внедрены в стране, там вероятность ошибки чрезвычайна низка. Это скринирующий метод неинвазивного пренатального тестирования, который позволит выявить практически всех детей.

Алена Родовская:

А как скоро появятся эти скрининги? Представляете, сколько вы сейчас надежды подарили.