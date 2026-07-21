В Болонье вспыхнули беспорядки против произвола полиции

Массовые беспорядки в итальянской Болонье – тысячи людей вышли на протесты против произвола полиции после гибели задержанного силовиками местного жителя. Участники митинга призвали власти создать систему независимого контроля за деятельностью правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны демонстрантов двинулись к зданию мэрии. Однако были остановлены усиленными нарядами спецназа. Митингующие стали забрасывать стражей правопорядка камнями, бутылками и петардами. Агрессивная молодежь разбила несколько патрульных автомобилей, после чего пошла на штурм кордонов полиции.

Для разгона протестующих были применены дубинки, водометы и слезоточивый газ. В ответ демонстранты стали строить баррикады, жечь автомобили и мусорные баки. Во многих районах города начались погромы. Ожесточенные столкновения продолжались до поздней ночи. Как сообщается, ранения получили более 120 человек, среди них пятеро полицейских.