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В Болонье вспыхнули беспорядки против произвола полиции

21 июля 2026 08:06
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Массовые беспорядки в итальянской Болонье – тысячи людей вышли на протесты против произвола полиции после гибели задержанного силовиками местного жителя. Участники митинга призвали власти создать систему независимого контроля за деятельностью правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болонье вспыхнули беспорядки против произвола полиции-2

Колонны демонстрантов двинулись к зданию мэрии. Однако были остановлены усиленными нарядами спецназа. Митингующие стали забрасывать стражей правопорядка камнями, бутылками и петардами. Агрессивная молодежь разбила несколько патрульных автомобилей, после чего пошла на штурм кордонов полиции.

Для разгона протестующих были применены дубинки, водометы и слезоточивый газ. В ответ демонстранты стали строить баррикады, жечь автомобили и мусорные баки. Во многих районах города начались погромы. Ожесточенные столкновения продолжались до поздней ночи. Как сообщается, ранения получили более 120 человек, среди них пятеро полицейских.

# Протесты

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