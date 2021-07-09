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Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей

09 июля 2021 15:37
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Новости Беларуси. Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в индустриальном парке «Великий камень». За день здесь прививаются десятки человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей-1

Списки желающих формируются каждую неделю. Прививают как сотрудников индустриального парка, так и жителей близлежащих деревень. Для получения вакцины достаточно записаться по телефону или просто прийти в ФАП. Дозы вакцины в пункт завозят по мере надобности. Врачи отмечают: для местных жителей такой формат очень удобен.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей-4

Яна Копыток, заведующая Волмянским фельдшерско-акушерским пунктом:
Сертификат мы получаем в Смолевичской центральной районной больнице, мы даем справку о том, что человеку был введен первый и второй компонент. Компонент вводится через 21 день после первого. После вакцинации тоже есть рекомендации: не следует физические нагрузки усиливать, не мочить место инъекции, избегать саун в течение трех дней, бассейнов, употребления алкоголя.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей-7

Перед прививкой врачи обязательно проводят первичный осмотр. Полный курс вакцинации в «Великом камне» уже прошли более 500 человек, еще около 70 в ожидании прививки вторым компонентом.

# Вакцинация # общество # Яна Копыток # Фотофакт

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