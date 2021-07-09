Пункт вакцинации от коронавируса открылся в индустриальном парке «Великий камень». Прививают местных жителей

Новости Беларуси. Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в индустриальном парке «Великий камень». За день здесь прививаются десятки человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Списки желающих формируются каждую неделю. Прививают как сотрудников индустриального парка, так и жителей близлежащих деревень. Для получения вакцины достаточно записаться по телефону или просто прийти в ФАП. Дозы вакцины в пункт завозят по мере надобности. Врачи отмечают: для местных жителей такой формат очень удобен.

Яна Копыток, заведующая Волмянским фельдшерско-акушерским пунктом:

Сертификат мы получаем в Смолевичской центральной районной больнице, мы даем справку о том, что человеку был введен первый и второй компонент. Компонент вводится через 21 день после первого. После вакцинации тоже есть рекомендации: не следует физические нагрузки усиливать, не мочить место инъекции, избегать саун в течение трех дней, бассейнов, употребления алкоголя.