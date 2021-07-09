Генетический паспорт сделали уже 19 тысяч белорусов. Что это такое и зачем он нужен?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы показали генетический паспорт, давайте о нем расскажем. Что это такое? Сколько белорусов уже прошли эту процедуру? Где ее можно сделать?

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Вы говорили о том, как медики используют генетические данные. Сейчас очень большой спрос со стороны медиков, они к нам обращаются. Генетический паспорт – это документ, в котором приведена информация о каких-то генетических особенностях человека. Это могут быть особенности спортивных способностей, это может быть предрасположенность к заболеваниям. К тем заболеваниям, которые зависят и от генов, и от образа жизни. То есть мы концентрируемся на тех заболеваниях, которые можно предотвратить, если заранее выявить к ним предрасположенность. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А у вас есть генетический паспорт? Ирма Моссэ:

Безусловно.

Алена Родовская:

Я смотрю и понимаю, что это просто книга жизни. Открываешь и понимаешь, сколько тебе можно съесть, выпить, родить и за кого замуж выходить. Ирма Моссэ:

Например, у человека предрасположенность к диабету. Мы для одного тренера у двухлетней девочки выявили. Он говорит: «Все, я ее теперь не буду кормить конфетами и тортиками, как принято, буду с самого раннего возраста приучать к нормальной пище». И у нее диабета не будет, понимаете? То есть это очень легко можно предотвратить. Алена Родовская:

В каком возрасте можно сделать генетический паспорт?

Ирма Моссэ:

В любом, ведь гены не меняются. Хоть сразу после рождения, хотя это, конечно, не нужно. Чаще всего те, которые ориентированы на спортивную карьеру, приводят детей в 4-5 лет. Или кто-то начал уже заниматься в секции, подходит ли им эта секция, есть ли у них спортивный талант, или заниматься спортом просто для здоровья, чем хочешь, сколько хочешь. А если, предположим, родители хотят чемпиона или заставляют ребенка, потратили деньги на обмундирование для хоккея, а ребенок ленится, это обычно плохо кончается. Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:

Насколько вероятна ошибка? Допустим, ребенок хочет заниматься легкой атлетикой, а узнает, что у него нет хорошей предрасположенности к этому виду спорта. Ирма Моссэ:

Понимаете, если у человека нет предрасположенности, у него нет желания. Мы любим делать то, что нам легко дается. А легко дается то, к чему у нас есть гены. Говорят: одаренный или хирург от года. То есть если есть способности, то мне хочется это делать, а если нет, мне не хочется, родители заставляют. Елена Кругликова:

Как много белорусов уже сделали генетический паспорт?

Ирма Моссэ:

Уже почти 19 тысяч. Это только официальных, себя же мы не считаем. По договорам официально сделали 19 тысяч. Причем не только для населения Беларуси, из 22 стран к нам приезжали, и Америка. Елена Кругликова:

Расскажите, а где можно сделать? Ирма Моссэ:

В НАН в Институте генетики есть специальный центр, называется Центр геномных биотехнологий. Можно на сайте лаборатории генетики человека записаться, там все прочитать можно. Или позвонить по телефону. Елена Кругликова:

А можно заранее определить, будет ли у человека онкология до появления первых симптомов?

Алена Родовская:

Я читаю, тут действительно это есть. Тут даже вплоть до разрывов и растяжения связок, диабета второго типа.