Группы не могут быть большими. Вот как в Беларуси обучают детей с особенностями

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

С чем обращаются к вам молодые семьи? Какие запросы?

Алла Синькевич, член совета Республиканского социально-благотворительно общественного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»:

Для всех семей это информационный голод. Информации не хватает, невзирая на интернет, потому что интернет – это одно, а живой мир – другое. Поэтому прежде всего родители хотят общаться друг с другом. У нас организация как республиканская достаточно молодая, у нас 130 семей по все республике (те, которые состоят в организации). Но еще столько же, если не больше, кто не состоит, но общается в наших группах. Мы занимаемся обеспечением каких-то образовательных моментов для наших детей, потому что у них свои специфики есть. Последние два года очень тесно сотрудничаем с Городским центром семьи и детей, на базе которого сейчас создана группа для детей от 1,5 года до садовского возраста. Она обозначалась сразу как до трех лет, а потом мы решили, что садовского возраста, потому что кто-то из детишек идет позже в детский сад. По адаптации к поступлению ребенка в детский сад – такая группа у нас функционирует. У нас организована группа для более старших детей, для дошкольников по подготовке детей с синдромом Дауна к школе. Она работает с 2021 года.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Насколько большая группа? Алла Синькевич:

Эта группа не может быть большой. Алена Родовская:

Татьяна, есть группа подготовки деток к школе. Может, есть желание попробовать?

Татьяна Уласень, солистка Большого театра Беларуси, воспитывает ребенка с особенностями развития:

Есть желание. Количество специалистов... Специалисты не могут охватить большое количество детей, потому что к таким детям нужен индивидуальный подход. Да, у каждого свои особенности. Когда большая группа, это невозможно просто физически. Поэтому тут вопрос стоит о том, чтобы становилось как можно больше специалистов, чтобы они могли больше помогать таким детям. Какие особенности развития есть у солнечных детей? Поговорили с мамой ребёнка

Светлана Сысой, главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Нужно сказать о том, что у нас сегодня помощь детям с особенностями начинается от рождения и заканчивается по завершению получения образования как на уровне общего среднего, так и (продолжение образования может быть) при получении профессионального образования. Если говорить о том, как появляются дети, то при рождении ребенка по желанию родителей сведения о том, что родился ребенок с особенностями, передаются в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Еще раз повторюсь, это при согласии родителей. Если говорить о детях с синдромом Дауна, то сегодня у нас в банке данных детей с особенностями таких деток у нас 777. Дети с синдромом Дауна очень разные по своему развитию, некоторые могут пойти получать и дошкольное образование, переходить в учреждения общего среднего или специального образования с шести лет, некоторые с семи, некоторые с восьми лет. Это все показано законодательно, это все оправдано и определено. Тогда, когда обращаются родители в центры и начинают получать раннюю комплексную помощь, точно также они могут получать помощь раннюю и в организации здравоохранения. Есть центры раннего вмешательства, где оказывается помощь детям. Тогда определяется уже после трех лет образовательный маршрут, куда пойдет ребенок. Он может получать помощь в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в дошкольных группах или может перейти в учреждения дошкольного образования. После завершения получения дошкольного образования переходит в учреждения общего среднего образования. Сегодня у родителей есть возможность обучаться в условиях интегрированного обучения и воспитания. Алена Родовская:

Говорят, в Беларуси 70 % детей.

Светлана Сысой:

Правильно, более 70 %. Или могут получать образование в учреждениях специального образования. У нас есть учреждения специального образования для детей с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллектуального развития. Есть центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в которых тоже получают образование дети с особенностями. Возвращаясь к интегрированному обучению и воспитанию, то история его уже достаточно долгая, мы можем говорить даже о 25 годах. «Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?