«Реально нуждаются в поддержке. Тяжело». Что говорят медики спустя почти два года борьбы с коронавирусом?

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси сообщил о некотором замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в стране. Меньше пациентов стало поступать в стационары, снижается и количество нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, коронавирус, как и прежде, остается реальной угрозой. Поэтому меры по противодействию на особом контроле Президента. Всю прошлую неделю глава государства лично инспектировал, как обстоят дела с лечением заболевших, изучал проблемы с ресурсным потенциалом здравоохранения, вникал в нюансы: что уже сделано и какая помощь еще нужна медицине. Статистика демонстрирует: вирус стал более агрессивным, увеличилось количество тяжелых пациентов, в том числе среди молодежи. Но к очередному, уже четвертому, подъему заболеваемости в Беларуси готовились: в арсенале врачей необходимое оборудование, лекарства и кислород. Наталья Литвинова в медицине 30 лет. Для заместителя заведующей оршанской больницы поход в красную зону – дело привычное. Еще в начале коронавирусной поры в том числе и по инициативе Натальи Литвиновой были созданы палаты интенсивной терапии для пограничных больных. Сегодня под ее пристальным вниманием каждый пациент.

Наталья Литвинова, заместитель заведующей Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко:

Пациенты обследуются сразу же при поступлении в приемном отделении: если это необходимо, КТ-исследование органов грудной клетки с целью подтверждения наличия пневмонии либо ее отсутствия, обследование лабораторно там же, в приемном отделении. Специально выделена лаборатория для COVID-пациентов, где мы можем провести обследование, как просто лабораторный анализ крови и так далее, так и непосредственно специфическое обследование на инфекцию COVID-19. То есть это антиген, это тест и остальные обследования. В оршанской больнице ежедневно за здоровье, а иногда и жизнь ковидных пациентов борются более 100 медиков. В инфекционистов переквалифицировались хирурги, педиатры и терапевты.

Алла Жук, исполняющая обязанности главной медсестры Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко:

Сотрудники сегодня реально нуждаются в поддержке. Тяжело работать, сложно с такими пациентами. Не всегда успевает отдохнуть человек, передохнуть. Вопрос с ситуацией по коронавирусу в стране на личном контроле главы государства. Нашему Президенту важно не только знать, но и видеть, как помогают людям с опасной инфекцией. Поэтому в красные зоны Александр Лукашенко без лишних раздумий заходил уже не раз. И уже не раз он просил не паниковать, ведь этим точно никому не поможешь. Куда важнее командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства.

Помочь врачам в это непростое время старается каждый. Уже почти неделю в столовой филиала «Тепличный» «Витебскэнерго» пакуют комплексные обеды для медиков. Ежедневно, даже в выходные, здесь дополнительно готовят по 120 порций. Впервые стали поддерживать врачей вот так еще весной. Подставить плечо решили и сейчас.